شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الحليب بالكركم أثناء الدورة الشهرية يحسن الخصوبة والجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اقتراب موعد الدورة الشهرية تعاني بعض النساء من تقلصات مؤلمة، وهذا يجعلهن يتناولن الحبوب المسكنة لتخفيف الألم، بينما تقوم بعضهن بأخذ أعشاب مساعدة علي تخفيف الألم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز فوائد تناول الحليب بالكركم وفقًا لموقع timesofindia، أشار التقرير إلى أن أحد العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقليل تقلصات الدورة الشهرية هو تناول حليب الكركم، ويتم من خلال إضافة الزنجبيل الطازج والكركم والحليب، وهو فعال جدًا أثناء فترة الحيض. وقدم التقرير أبرز وأهم الفوائد تناول حليب الكركم، وهي: ​- يساعد على تنقية الدمالكركم هو أحد التوابل التي تم استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض ، ويحتوي علي مادة الكركمين، التي من دورها تنقية الدم، خاصة أثناء فترة الحيض، كما أن تناول الكركم أثناء الدورة الشهرية يمنع فقر الدم ويحسن مستوى الحديد في الجسم. - يحافظ على صحة القلبيساعد الكركم في الحفاظ على صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، فاستهلاكه يقلل من الالتهابات ويحمي الشرايين من التلف، والعنصر النشط في الكركم الذي يجعل كل هذه الفوائد ممكنة هو الكركمين، الذي يخفض نسبة الكولسترول بنسبة 30% والدهون الثلاثية بنسبة 40%، مما يحسن مستوى الدورة الدموية ويقلل من تصلب الشرايين كما يقلل من آلام الصدر الناتجة عن تدفق الدم المعروف بالذبحة الصدرية. - يحافظ على مستوى السكر في الدميعمل حليب الكركم كمصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم في الجسم، ويساعد هذا الحليب في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عن طريق تحسين حساسية الأنسولين، كما أنه يبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم عن طريق تسهيل استخدام الجسم للسكر للحصول على الطاقة وليس فقط لتخزينه كدهون في الجسم، ويكون حليب الكركم فعالاً عندما يتم دمجه مع القرفة ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم بشكل رئيسي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. - جيد للخصوبةيحافظ حليب الكركم على الصحة الإنجابية وتحسين الخصوبة، مما يساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات وتحسين الدورة الدموية في الجسم. ومن المهم أيضًا تناول ما يكفي من فيتامين د يوميًا لأنه يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات عن طريق زيادة إنتاج هرمون الاستروجين في المبيضين، ويساعد حليب الكركم أيضًا في منع اضطرابات الدورة الشهرية بما في ذلك انقطاع الطمث مما يعني غياب الدورة الشهرية. - يحسن عملية الهضميساعد الحليب الممزوج بالكركم في تحسين الجهاز الهضمي والحفاظ عليه، وهو طريقة مثالية لبدء اليوم، حيث أنه مليء بالفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على مشكلة الهضم، وكذلك الحفاظ على الفوائد الصحية الأخرى.