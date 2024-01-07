مجربة وسريعة المفعول ..طرق فعالة لتقليل آلام العظام في الشتاء

بيروت - نادين محمد - يعد الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل المرتبطة بحالات مثل: التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة أو الألم العضلي الليفي، غالبًا ما يشعرون بزيادة آلام المفاصل عند انخفاض درجات الحرارة وذلك لأن الطقس البارد يتسبب في توتر العضلات، مما قد يؤدي إلى تقليل حركة ومرونة المفاصل.

تربط بعض الدراسات أيضًا آلام المفاصل بالتغيرات في الضغط الجوي. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تمدد الأوتار والعضلات والأنسجة المحيطة بها، مما يؤدي إلى انخفاض الحركة والتصلب والألم.

إذا كنت تعاني من تصلب وألم في المفاصل في فصل الشتاء، فيمكنك اتباع النصائح التالية لمساعدتك على الشعور بالراحة.

حافظي على دفء حرارة جسمك

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ارتدي ملابس متعددة الطبقات عند الخروج وتأكدي من تغطية المناطق المعرضة للنوبات كالملابس الداخلية الحرارية لحماية الوركين والركبتين، والقفازات العازلة للحفاظ على دفء يديك وأصابعك تحافظ على دفئ جسمك وتعطيه المزيد من الحرارة الأمر الذي يقلل من ألم المفاصل الذي تشعرين به.

أيضاً أثناء تواجدك في المنزل، حافظي على دفئك وراحتك من خلال ارتداء النعال واستخدام البطانية الكهربائية وحتى أخذ حمام دافئ. يمكن أن يساعد الماء الدافئ في تهدئة آلام المفاصل، وكذلك العضلات المحيطة بها.

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الاستمرار في الحركة

يؤدي عدم النشاط إلى انخفاض نطاق الحركة وزيادة آلام المفاصل بينما تعمل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على بناء قوة العضلات والعظام للمساعدة في حماية المفاصل. كما أنها تعزز الحركة بشكل أفضل عن طريق الحفاظ على المفاصل والعضلات من التيبس الشديد خلال أشهر الشتاء لذا يعتبر كلاً من المشي أو دراجة التمرين واليوغا من التمارين الرائعة التي تكون سهلة على المفاصل والتي تؤدي إلى تدفئة المفاصل والسماح للسائل الزليلي بالدخول إلى المفصل مما يقلل من الألم بشكل فعال.

تحتاج المفاصل إلى سائل زليلي من أجل حركات سلسة ، ويعمل كمواد تشحيم طبيعية للمفاصل. كما إن السباحة في ماء دافئ مما يمكن أن يخفف الكثير من وزن المفصل وتقليل الألم أيضا.

حافظي على وزنك

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تعتبر زيادة الوزن ولو بقدر بسيط، أي خمسة أرطال فقط، بمثابة ضغطًا إضافيًا على المفاصل لذا من المهم تناول نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون لتجنب زيادة الوزن وتعزيز صحة المفاصل. فهو لا يساعد فقط في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، ولكنه يضمن أيضًا حصول مفاصلك على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لتبقى قوية.

إذا كنت تعانيين من آلام المفاصل، فحاولي دمج الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على خصائص مضادة للالتهابات، مثل الأفوكادو والمكسرات والتوت والثوم والأسماك الزيتية، للمساعدة في تخفيف الألم. بالإضافة إلى ذلك، تجنبي الخيارات الغير صحية، مثل الأطعمة المصنعة، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب.

حافظي على رطوبة جسمك

يعد الماء مهم، خاصة خلال أشهر الشتاء حيث يمكن أن يتسبب الهواء الجاف في فقدان الرطوبة من خلال الجلد والتنفس كما يمكن أن يزيد الجفاف من الحساسية للأوجاع والألم، ويقلل من سوائل المفاصل ، ويسبب تشنج العضلات.

تأكدي منتناول الكثير من السوائل، بما في ذلك الماء أو الماء المنكه بشكل طبيعي أو عصير الفاكهة. يمكنك أيضًا الحصول على ترطيبك من الحساء الدافئ أو الشاي المنكه.

تحققي من مستويات فيتامين د لديك

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قد تبين أن نقص فيتامين (د) يزيد من الحساسية لألم التهاب المفاصل. في فصل الشتاء،فقد تنخفض مستويات هذا الفيتامين الأساسي لدى الأشخاص لأنهم يقضون وقتًا أقل في الخارج معرضين لأشعة الشمس.

لذا تحدثي مع طبيبك حول ما إذا كانت مكملات فيتامين د أو أي فيتامينات أخرى قد تكون مفيدة لك.

أيضاص يمكنك تناول الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 والذي يساعد في التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات، وبالتالي تقليل ألم المفاصل أو ينصح عادةً تناول كبسولات الأوميغا 3 لكن بعد استشارة الطبيب.

يمكنك أيضًا تناول مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب لتخفيف الأعراض. تحدثي مع طبيبك حول مسكنات الألم المناسبة لك ولحالتك.

الكمادات الدافئة

إذا بدأت تشعرين بألم في المفاصل، استخدمي كمادات التدفئة للمساعدة على استرخاء عضلاتك. فإنها من الطرق الفعالة لتخفيف الآلام المصاحبة للالتهاب المفاصل، لأن العلاج بالسخونة يعمل على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المفاصل، فقط كن حذرًا وتجنب الاستخدام المطول لكمادات الدافئة والتي يمكن أن تسبب الإصابة أو الحروق.

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المصدر:هيلث لاين