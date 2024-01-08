شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتروح الجيم.. أطعمة تساعدك على اكتساب العضلات ورفع كفاءة جسمك بعد التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يتطلب الكثير من الرعاية الصحية وتناول بعض الأطعمة لتعزيز بناء عضلاتك، ولذا الاهتمام بالنظام الغذئي مع ممارسة التمرين أمر مهم أيضا.

أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية، كلية الطب جامعة القاهرة، أن هناك أطعمة تعرف بفوائدها لتعزيز صحة الجسم ومساعدة الجسم على التعافى خاصة بعد الذهاب إلى صالات الجيم لرفع كفاءة جسمك البدنية، من أبرز هذه الأطعمة البطاطا فهي مصدر للكربوهيدرات المعقدة الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف، وتوفر الطاقة اللازمة عند ممارسة تمرينات مكثفة، ويفضل تناول البطاطا قبل التمرين للحصول على مصدر طاقة لازمة للتمرين.

وأضاف استشارى التغذية، أن الزبادي اليوناني أحدث الاتجاهات الصحية الآن، التي تمد الجسم بالكثير من الدهون الصحية، بجانب أنها مصدر كبير للبروتين اللازم لنمو العضلات، يمكن إضافة أنواع من الفاكهة والعسل لتعزيز قوة الزبادى.

وكشف استشاري التغذية، أن هناك أيضًا الموز والشوفان اللذان يعدان مزيج صحى لتعزيز قوة الجسم بعد التمرين، حيث أن الموز غنى بالكربوهيدرات والبوتاسيوم، يمكن دمج كوب من الشوفان مع الموز للحصول على فائدة أقوى، أيضا أحد الخيارات الأخرى هي حبوب الكينوا، والتي تعد أحد الكربوهيدرات المعقدة كما أنها تحتوى على الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين العضلات، حيث توفر الكربوهيدرات المعقدة طاقة مستدامة، مما يساعد في الأداء العام أثناء التمرين، يمكن تناولها على طبق سلطة أو كنوع من الشوربة أو أضافتها مطبوخة على طعامك.