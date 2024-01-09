شكرا لقرائتكم خبر عن علامات صعوبة النوم عند الأطفال.. 6 طرق تساعد فى التغلب على المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم هو أمر ضرورى وبالغ الأهمية لتعزيز نمو الطفل وتطوره، لما له من ارتباط بصحة الطفل الجسدية والعقلية، ومع ذلك، يعاني عدد متزايد من الأطفال من مشاكل في النوم، مما يثير مخاوف الآباء والطبيب المعالج.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يمكن أن يساعد تحديد العلامات التحذيرية ووضع خطة علاج فعالة في معالجة هذه المشكلات في وقت مبكر.

العلامات التحذيرية لمشاكل النوم عند الأطفال 1. صعوبة في النوم

قد تشير المحاولات المستمرة لبدء النوم، بما في ذلك التقلب لفترات طويلة، إلى وجود مشكلة في النوم.

2. الاستيقاظ ليلاً بشكل متكرر

إذا كان الطفل يستيقظ باستمرار أثناء الليل ويواجه صعوبة في العودة إلى النوم، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أساسية.

3. النعاس المفرط أثناء النهار

في حين أن الأطفال قد يشعرون أحيانًا بالتعب أثناء النهار، فإن التعب المزمن أو النعاس المفرط قد يشير إلى عدم كفاية النوم أثناء الليل أو اضطرابه.

4. التغيرات في السلوك

يمكن أن تظهر مشاكل النوم على شكل تقلبات مزاجية، أو صعوبة في التركيز أثناء ساعات الاستيقاظ.

5. الأعراض الجسدية

قد يرتبط الصداع وآلام المعدة وغيرها من الشكاوى الجسدية غير المبررة بسوء النوم.

الطرق العلاجية لمشاكل النوم عند الأطفال 1. إنشاء روتين نوم ثابت

قومى بتطوير روتين منتظم قبل النوم لإشارة الجسم إلى أن الوقت قد حان للاسترخاء. يساعد الاتساق على تنظيم ساعة النوم والاستيقاظ الداخلية للطفل.

2. خلق بيئة نوم مريحة

تأكدى من أن غرفة النوم مناسبة للنوم من خلال الحفاظ على جو بارد ومظلم وهادئ. يمكن للفراش المريح أن يوفر إحساسًا بالأمان.

3. تحديد وقت الشاشة

قللى من التعرض للشاشات قبل النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث منها يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم.

4. تشجيع النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز النوم بشكل أفضل. ومع ذلك، تجنبى الأنشطة النشطة بالقرب من وقت النوم.

5. تقنيات اليقظة والاسترخاء

قومى بتعليم الأطفال ممارسات التهدئة مثل التنفس العميق أو التأمل أو التمدد اللطيف لتسهيل الانتقال إلى النوم.

6. استشيرى الطبيب

إذا استمرت مشاكل النوم، استشيرى طبيب الأطفال أو أخصائي النوم، فيمكنهم تحديد المشكلات الأساسية، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق، والتوصية بالتدخلات المناسبة.