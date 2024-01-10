شكرا لقرائتكم خبر عن خليها ضمن نظامك الغذائى.. تناول حفنة من المكسرات يوميا يحمي من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express، إن إضافة حفنة فقط من المكسرات إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 30% .وأكد الموقع، إن إضافة المكسرات إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعتقد أن أكثر من 7 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب والأوعية الدموية هو اسم لأي حالة تؤثر على القلب أو الدورة الدموية، وهذا يشمل أمراض القلب التاجية، والتي تمثل معظم الوفيات وفشل القلب والسكتات الدماغية وغيرها.

وأوضح الموقع، أنه على الرغم من أن الوراثة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في صحة قلبك، إلا أن نمط حياتك يلعب دورًا كبيرًا، عدد المرات التي تمارس فيها التمارين الرياضية، وما إذا كنت تدخن، يمكن أن تؤثر جميعها على القلب، مضيفا، أن النظام الغذائي الخاص بك هو أيضا أحد العوامل الرئيسية المساهمة.

وكشفت طبيبة القلب نيكول هاركين أن تناول المكسرات يمكن أن يساعد في منع عدد من المشكلات المتعلقة بالقلب، مضيفة، أنها "مصدر جيد" للدهون الصحية والبروتين النباتي والبوليفينول والألياف.

وأوضحت، أن المكسرات هي غذاء غني بالعناصر الغذائية وصحية للقلب وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب في العديد من التجارب الكبرى، إنها مصدر جيد للدهون الصحية للقلب (الدهون الأحادية غير المشبعة في الغالب)، والألياف، والبروتين النباتي، والبوليفينول."

ووفقا لنيكول، أظهرت التجارب أن المكسرات يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول والالتهابات ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل يمكن أن تؤثر على القلب.