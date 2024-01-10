باحثون: النظام الغذائي النباتى قد يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - يقول علماء إن النظام الغذائي النباتي قد يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من الثلث، فقد وجد باحثون من البرازيل أن النباتيين كانوا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 39% ، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



النظام الغذائى النباتى يقى من كورونا

وقالت الصحيفة، إن التحول إلى نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إذا كان هناك بحث جديد واكتشف الخبراء أن النباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى بنسبة 39% مقارنة بغيرهم.

وقال باحثون برازيليون، إن هذا يرجع على الأرجح إلى تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات مما يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات الفيروسية.

واعترف الأكاديميون بأن من يتناولون اللحوم في الدراسة كانوا أكثر عرضة لممارسة التمارين بشكل أقل والإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، مما يشير إلى أنهم يتبعون أنماط حياة غير صحية، يمكن أن يؤدي زيادة الوزن أو الإصابة بمرض كامن إلى زيادة خطر دخول المستشفى أو الوفاة بسبب كورونا.

وقالت الصحيفة، إنه من المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة، مثل مرض السكري وأمراض الكبد، لديهم جهاز مناعة أضعف مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.

وقام العلماء، من جامعة ساو باولو، بتحليل بيانات من 702 شخصًا، تم سؤالهم حول عاداتهم الرياضية اليومية وأنماط الأكل والتاريخ الطبي – بما في ذلك حالة التطعيم ضد فيروس كورونا، تم بعد ذلك تقسيم المتطوعين إلى مجموعات غذائية متناولى اللحوم (424) أو مجموعات غذائية نباتية في الغالب..

وأشار الباحثون إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الجنس أو العمر أوالاستفادة من التطعيم بين المجموعتين، لكن النباتيين كانوا أكثر عرضة للحصول على درجة جامعية عليا وممارسة الرياضة بانتظام.