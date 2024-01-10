شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن اضطرابات الأكل عند الأطفال.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات الأكل لدى الأطفال مشكلة شائعة، و يمكن أن تظهر هذه الاضطرابات، مثل: فقدان الشهية العصبي، والشره العصبي، واضطراب الشراهة عند تناول الطعام، بطرق مختلفة، وقد يتطور لدى الأطفال صورة مشوهة للجسم، أو خوف شديد من زيادة الوزن، أو سلوكيات مهووسة بشأن الطعام، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

غالبًا ما تشمل العوامل التي تساهم في هذه الاضطرابات الاستعداد الوراثي والضغوط الاجتماعية والضغوط النفسية، وقد تشمل العلامات المبكرة فقدان الوزن المفاجئ أو التغيرات في عادات الأكل أو الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية.واضطرابات الأكل لدى الأطفال هي حالات صحية عقلية تنطوي على علاقات غير صحية مع الطعام وصورة الجسم.

يغالبًا ما يُظهر الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل سلوكيات متطرفة تتعلق بالطعام. ومن الضروري فهم العلامات التحذيرية وخيارات العلاج المتاحة لمعالجة هذه المشكلة بفعالية.

تشمل بعض المؤشرات الشائعة لاضطرابات الأكل لدى الأطفال فقدانًا كبيرًا للوزن، والهوس بمظهر الجسم، والقيود الغذائية الشديدة، والإفراط في ممارسة الرياضة.بالإضافة إلى ذلك، قد يُظهر الأطفال تغيرات عاطفية وسلوكية مثل العصبية والقلق والاكتئاب والانسحاب الاجتماعي.

غالبًا ما يكون العلاج النفسي، وخاصة العلاج السلوكي المعرفي هو الخط الأول من العلاج:

يساعد العلاج السلوكي المعرفي الأطفال والمراهقين على تحدي الأفكار والمعتقدات المشوهة حول صورة أجسادهم وتطوير استراتيجيات التكيف الصحية.

في الحالات الشديدة، قد يكون دخول المستشفى ضروريًا لتحقيق الاستقرار في الصحة البدنية للطفل وتوفير العلاج المكثف.

وتلعب الاستشارة الغذائية دوراً حيوياً في هذه العملية، حيث تساعد على استعادة أنماط الأكل الصحية وتثقيف الطفل وأسرته بشأن التغذية السليمة.

العلاج الأسري هو نهج فعال آخر، وخاصة بالنسبة للأطفال الأصغر سنا. فهو يشمل جميع أفراد الأسرة في عملية العلاج، مع التركيز على الدعم والتعليم وتحسين التواصل. ومن خلال إشراك الأسرة، يخلق هذا النهج بيئة رعاية ويساعد الآباء على فهم ومعالجة القضايا الأساسية التي تساهم في اضطراب الأكل.

ومن المهم أن نلاحظ أن كل طفل فريد من نوعه، ويجب أن يكون العلاج مصممًا وفقًا لاحتياجاته الخاصة.

غالبًا ما يوصى بالمراقبة المنتظمة والعلاج المستمر ومجموعات الدعم لضمان التعافي على المدى الطويل ومنع الانتكاس.

و تتطلب معالجة اضطرابات الأكل لدى الأطفال والمراهقين التعرف المبكر على العلامات التحذيرية واتباع نهج علاجي شامل من خلال الجمع بين العلاج النفسي والاستشارات الغذائية والعلاج الأسري، يمكننا مساعدة هؤلاء الشباب على التغلب على مشاكلهم والعيش حياة أكثر صحة.