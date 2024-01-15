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عدن - ياسمين التهامي - عشبة سماوية في كل مطبخ تهزم الحصوات، تضبط السكر التراكمي، وتنقي الكبد والكلى!