شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح أعراض انسداد الممرات الهوائية الناتج عن ابتلاع جسم غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسداد الممرات الهوائية أحد أهم الإصابات القوية التى يعانى منها البعض نتيجة الكثير من الأسباب، هذا ما يوضحه الدكتور عبد الرحمن عصفور استشارى أول جراحات الحروق والإسعافات الأولية بمستشفيات التأمين بجامعة القاهرة، الذى أوضح أن انسداد الممرات الهوائية قد يحدث نتيجة الانسداد الناتج عن ابتلاع جسم غريب أو أسباب مرضية منها إصابات تحدث فى الحوادث تؤدى إلى حالات الاختناقات أو إصابات بالرئة.

وتابع الدكتور عبد الرحمن حديثه موضحا أن الأعراض التى توضح إصابة المريض بانسداد الممرات الهوائية مختلفة من حالة لأخرى ومن إصابة لأخرى، ومنها..

- صعوبات شديدة بالتنفس يصحبها إما صفير شديد أو صوت شخير أو صوت غرغرة، وذلك يحدث فى حالات معينة يكون فيها الانسداد بشكل غير كامل أو جزئى للممرات الهوائية.

- قد يحدث فى بعض الحالات الشعور بالغصة أى الانسداد الشديد فى التنفس ولا يمكنه التنفس بأريحية

- فى بعض الحالات المتقدمة قد تخرج الرغاوى من الفم

- تكون عبارة عن الكحة الشديدة والمستمرة التى لا تتوقف مع شعور شديد بالإعياء لا يمكن خلاله المريض الحديث أو وصف المشكلة التى يعانيها كما أنه يمسك برقبته للرغبة فى التنفس بشكل مريح دون جدوى.

- يعانى المصاب أيضا من تغير فى لون الوجه مثل الزرقة الشديدة والإعياء الشديد أيضا.

- قد يفقد المريض وعيه تدريجيا ويصبح غير واعٍ بمن حوله بشكل تدريجى.

وأكد الدكتور عبد الرحمن ضرورة نقل المصاب سريعا لإسعافه من قبل المختصين، لأنه تختلف حالة الإسعاف من المريض الواعى عن المريض الذى فقد وعيه.