شكرا لقرائتكم خبر عن الوصفة السحرية لتخفيف الصداع وآلام الجسم فى الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ليالي الشتاء الباردة وعندما يكون الطقس مائلاً للبرودة يعاني معظمنا من آلام مختلفة في مناطق الجسم المتعددة، والسبب في ذلك أن عضلاتنا لا يمكن أن تصبح مرنة خلال هذا الفصل البارد، تصبح معرضه للألم الشديد والتلف الشديد والضعف أيضًا كما أنها تسبب آلام مختلفة في الرأس حتى القدم، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع avogel

تابع التقرير أن هناك طرق للتغلب على هذه الآلام والصداع بشكل خاص وآلام المفاصل والعضلات والرأس والشعور الدائم بألم في الأطراف ومنها:

الوسادات الحرارية أو زجاجة الماء الساخن على بعض مناطق جسمك من خلال حرارة معتدلة دافئة يمكن تحملها أمر في غاية الأهمية لتخفيف آلام وأوجاع الجسم والعضلات.

كما تابع تقرير نشر فى موقع summahealth الطبي أن هناك الكثير من الفرص لتقليل هذه الآلام التي تصيب الرأس والعظام ومن بينها الإهتمام بممارسة الحركة والتمارين المنتظمة فتعد السباحة واليوجا وتمارين الدراجة والجري والمشي أحد أهم هذه التمارين المفيدة

أهمية الحفاظ على الوزن دون تناول الكثير من الطعام غير الصحي خلال الطقس البارد لان السمنه أو اضطراب الهضم يمكن أن يشعرك بالبرد وآلام الجسم

تناول طعام متوازن وصحي غني بالبروتين الخالي من الدهن والفواكة والخضروات لتعزيز صحة المفاصل وتخفيف حدة ألم الرأس

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والباطنه قصر العينى، أن تخفيف هذه الآلام يبدأ من خلال نظام غذائي متوازن صحي لا يحتوي على الكثير من الدهون أو السكريات التي تضر بالمفاصل والدورة الدموية وبالتالي تسبب الصداع وآلام الجسم المختلفة

كما نصح بضرورة شرب المياه بكميات كبيرة فكلما كان الجسم جافا كلما كان عرضة للآلام الشديدة والصداع الحاد

التدفئة الشديدة من خلال الملابس المناسبة دون إفراط أو او تفريط يساعد على تقليل حده تلك الآلام

اسأل طبيبك عن امكانية الحصول على فيتامينات معززه لسلامة الأعصاب مثل فيتامين ب