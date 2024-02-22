شكرا لقرائتكم خبر عن لا تعتمد على الأدوية فقط.. تصائح فعالة لضبط ضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم، هو حالة مزمنة تسبب ضررا للأوعية الدموية والأعضاء، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكلى، على الرغم من أنه يكون صامتًا في الغالب، إلا أنه في الحالات الشديدة قد يؤدي إلى أعراض مثل الصداع أو خفقان القلب أو نزيف الأنف، وإذا تركت دون علاج، فقد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لموقع " healthsite".

عند كبار السن، قد يصبح التحكم في ارتفاع ضغط الدم أكثر صعوبة، حتى مع العلاج المناسب، في مثل هذه الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى أخذ العوامل الأساسية الأخرى في الاعتبار من أجل الإدارة الفعالة لضغط الدم.







كيفية إدارة ضغط الدم بعض عوامل الخطر الشائعة لارتفاع ضغط الدم المقاوم تشمل الشيخوخة، والسمنة، وأمراض الكلى المزمنة (CKD)، والسكري، ومع ذلك، هناك أشياء أخرى تحتاج إلى اهتمامك لإدارة ضغط الدم بشكل فعال ولن تنخفض.كيفية إدارة ضغط الدم الانتباه إلى كمية الملح الخاص بك

على الرغم من أن الملح جزء أساسي من نظامنا الغذائي، إلا أن استهلاكه بشكل مفرط يمكن أن يعرض قلبك للخطر، تناول الكثير من الملح ضار ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. الانتباه إلى كمية الملح الخاص بكعلى الرغم من أن الملح جزء أساسي من نظامنا الغذائي، إلا أن استهلاكه بشكل مفرط يمكن أن يعرض قلبك للخطر، تناول الكثير من الملح ضار ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فهم ارتفاع ضغط الدم المقاومارتفاع ضغط الدم المقاوم هو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي يبقى أعلى من المعدل الطبيعي، مثل 140/90 ملليمتر من الزئبق ، على الرغم من تناول الأدوية الخافضة للضغط من فئات مختلفة، بما في ذلك مدر للبول، بأعلى جرعات مقبولة.

الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح لديهم زيادة كبيرة في خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، حتى بعد مراعاة عوامل الخطر الأخرى مثل ضغط الدم، توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول أقل من 2000 ملجم من الصوديوم يوميًا للبالغين.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 15 عامًا، توصي هيئة الصحة العالمية بتعديل جرعة البالغين إلى الأسفل بناءً على احتياجاتهم من الطاقة.





أعد تقييم ما إذا كنت تتناول أدويتك بشكل صحيحإذا كانت أدويتك لا تعمل بشكل فعال للتحكم في مستويات ضغط الدم لديك، فمن المهم استشارة الطبيب، قم بإدراج جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية والمكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، وأخبر طبيبك عن جرعات الدواء وتوقيت تناوله.





علاج أي حالات طبية كامنةيمكن أن ينجم ارتفاع ضغط الدم المقاوم أيضًا عن مشاكل صحية كامنة، بما في ذلك:

مشاكل في النوم، مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA).

خلل في الهرمونات التي تتحكم في ضغط الدم

تراكم اللويحات المسببة لانسداد الشرايين في الأوعية الدموية

بدانة





لا تعتمد فقط على الأدويةمن المهم أن نلاحظ أن الأدوية وحدها لن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم لديك، يعتمد الكثير على نظامك الغذائي وروتين تمرينك، بعض التغييرات في نمط الحياة التي يجب اعتمادها تشمل:

تناول نظام غذائي متوازن نباتي

الاقلاع عن التدخين

الانغماس في النشاط البدني المنتظم

الحفاظ على وزن صحي