شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل فى العشرينيات وطرق التعامل معها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر التهاب المفاصل عادةً مع التقدم فى العمر، ولكن من المحتمل أن يصاب به الشباب أيضًا، ويسبب التهاب المفاصل ألمًا شديدًا وتورمًا، وبينما يتطور المرض تدريجيًا، إلا أن الحالة تزداد سوءًا بمرور الوقت، ما يتسبب فى انخفاض القدرة على الحركة والألم والتصلب، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلاج التهاب المفاصل فى مرحلة الشباب، بحسب موقع "تايمز ناو".

يؤدي التهاب المفاصل إلى تآكل غضروف المفصل، ما يؤدي إلى إتلاف العظام وأنسجة المفاصل الضامة والدهون، ويؤثر فى الغالب على الظهر واليدين والوركين والركبتين والرقبة، ولكنه قد يشمل أي مفصل.

وقال الأطباء إنه لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن هناك عدة وسائل للتعامل معه لتقليل الألم والبقاء نشيطًا، حتى لو أُصبت به فى العشرينيات من عمرك.

ما الذي يسبب التهاب المفاصل عند الشباب؟

وفقًا للخبراء، غالبًا ما يحدث تلف المفاصل عند الأشخاص فى العشرينيات من العمر بسبب الضغط المتكرر على المفاصل، وعادةً أثناء ممارسة الرياضة.

سبب شائع آخر لالتهاب المفاصل المبكر لدى الشباب هو إصابات المفاصل، ما يقلل من استقرار المفاصل. والرياضيون أكثر عرضة للإصابة بإصابات المفاصل من غيرهم.

مع تقدم التهاب المفاصل، قد تفقد العظام والمفاصل شكلها قد تصاب بنتوءات عظمية، أو نمو صغير من العظام، على مفاصلك قد تنكسر العظام أو الغضاريف، مما يؤدي إلى تفاقم الضرر.

تعد الإصابة بالسمنة فى مرحلة المراهقة عاملاً رئيسيًا آخر للإصابة بالتهاب المفاصل، لأنها تضع ضغطًا على المفاصل، مما يزيد من خطر الإصابة بالكاحلين والركبتين.

أعراض التهاب المفاصل فى سن الشباب

تشمل بعض علامات وأعراض التهاب المفاصل ما يلي:

-صعوبة في تحريك المفصل

-عدم استقرار المفصل، مثل التواء الركبة

-ألم أو وجع فى المفصل، خاصة بعد النشاط أو فى نهاية اليوم

-تورم حول مفصلك

-ضعف فى العضلات المحيطة بمفصلك

عادةً ما يكون الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر نشيطين للغاية، لكن الشخص الذي يعاني من التهاب المفاصل لن يكون قادرًا على مجاراة أنشطة الشخص نفسه في العمر.

-صعوبة الجلوس القرفصاء والركوع هي المؤشرات الأساسية عادة.

طرق السيطرة على أعراض التهاب المفاصل

بعض أشكال التهاب المفاصل المختلفة التي تصيب الشباب تشمل التهاب المفاصل الروماتويدي، والنقرس، والتهاب المفاصل المرتبط بالسمنة، واضطرابات الدم، والتهاب المفاصل المناعي الذاتي، والأمراض الجلدية، وحتى التهاب المفاصل بعد فيروس كورونا.

بعض الطرق لإدارة الحالة هي:

-وضع كمادات الحرارة والثلج على المفاصل المصابة للمساعدة فى تقليل الألم والالتهاب.

-تجنب رفع الأشياء الثقيلة.

-تحسين وضعك والجلوس بشكل صحيح لتقليل الضغط والضغط على مفاصلك.

-استخدم عصا أو مشاية لتقليل خطر السقوط، مما قد يؤدي إلى تفاقم تلف المفاصل.