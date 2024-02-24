النظام الغذائي المحاكي الصيام يقلل من العمر البيولوجي ومخاطر الأمراض

بيروت - نادين محمد - هناك العديد من الانظمة الغذائية التي تساعد على انقاص الوزن من دون أي مضاعفات سلبية وكذلك لها فوائدها الصحية على صحة الجسم.

يعرف النظام الغذائي المحاكي للصوم بأنه عبارة عن نظام غذائي مدته خمسة أيام يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، ومنخفض في إجمالي السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات، وهو مصمم لتقليد تأثيرات صيام الماء فقط مع الاستمرار في توفير العناصر الغذائية الضرورية وتسهيل إكمال الأشخاص للصيام.

يمكن لدورات النظام الغذائي التي تحاكي الصيام أن تقلل من علامات شيخوخة الجهاز المناعي، وكذلك مقاومة الأنسولين ودهون الكبد لدى البشر، مما يؤدي إلى انخفاض العمر البيولوجي، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا.

فوائد النظام الغذائي المحاكي للصيام

الصورة عن موقع Freepik

تضيف الدراسة، التي ظهرت في مجلة Nature Communications في 20 فبراير، إلى مجموعة الأدلة التي تدعم التأثيرات المفيدة للنظام الغذائي الذي يحاكي الصيام (FMD).

ونظام الحمى القلاعية عبارة عن نظام غذائي مدته خمسة أيام يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة ومنخفض في إجمالي السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات، وهو مصمم لتقليد تأثيرات صيام الماء فقط مع الاستمرار في توفير العناصر الغذائية الضرورية وتسهيل إكمال الأشخاص للصيام. سريع. تم تطوير النظام الغذائي من قبل مختبر جامعة كاليفورنيا في ليونارد ديفيس البروفيسور فالتر لونغو، المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة.

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أشارت الأبحاث السابقة التي أجراها لونغو إلى أن دورات مرض الحمى القلاعية القصيرة والدورية ترتبط بمجموعة من التأثيرات المفيدة.

تعزيز تجديد الخلايا الجذعية

التقليل من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي

تقليل علامات الخرف لدى الفئران

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدورات مرض الحمى القلاعية أن تقلل من عوامل خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعمر لدى البشر.

كما أظهر مختبر لونغو سابقًا أن دورة أو دورتين من مرض الحمى القلاعية لمدة خمسة أيام في الشهر زادت من العمر الصحي وعمر الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عاديًا أو غربيًا، ولكن تأثيرات مرض الحمى القلاعية على الشيخوخة والعمر البيولوجي، ودهون الكبد، ولم تكن شيخوخة الجهاز المناعي لدى البشر معروفة حتى الآن.

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انخفاض مخاطر المرض وخلايا أكثر شبابا

الصورة عن موقع Freepik



حللت الدراسة آثار النظام الغذائي في مجموعتين من التجارب السريرية، كل منهما يضم رجالًا ونساء تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا. وخضع المرضى الذين تم اختيارهم عشوائيًا لنظام غذائي يحاكي الصيام، إلى 3-4 دورات شهرية، والتزموا بنظام الحمى القلاعية لمدة 5 أيام. ثم تناول نظامًا غذائيًا عاديًا لمدة 25 يومًا.

يتكون نظام FMD من الحساء النباتي وألواح الطاقة ومشروبات الطاقة والوجبات الخفيفة والشاي مقسمة لمدة 5 أيام بالإضافة إلى مكمل يوفر مستويات عالية من المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية. تم توجيه المرضى في المجموعات الضابطة لتناول نظام غذائي عادي أو على طراز البحر الأبيض المتوسط.

وأظهر تحليل عينات الدم من المشاركين في التجربة أن المرضى في مجموعة مرض الحمى القلاعية لديهم عوامل خطر أقل لمرض السكري، بما في ذلك مقاومة أقل للأنسولين وانخفاض نتائج HbA1c. وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا عن انخفاض في الدهون في البطن وكذلك الدهون داخل الكبد، وهي تحسينات مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن دورات مرض الحمى القلاعية تزيد من نسبة اللمفاوية إلى النخاع الشوكي، وهو مؤشر على وجود نظام مناعي أكثر شبابا.

وأظهر التحليل الإحصائي الإضافي لنتائج الدراستين السريريتين أن المشاركين في مرض الحمى القلاعية خفضوا عمرهم البيولوجي - وهو مقياس لمدى كفاءة عمل خلايا الشخص وأنسجته، على عكس العمر الزمني - بمقدار 2.5 سنة في المتوسط.

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المصدر:news-medical

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