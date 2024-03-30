شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: كريمات فرد الشعر المحتوية على حمض الجليكوسيلك تسبب الفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا بالفشل الكلوى بسبب كريم الشعر مما أدى إلى توقف كليتها، كما شعرت المرأة بالغثيان وتعاني من القيء والإسهال وآلام الظهر، حيث قامت بفرد شعرها باستخدام كريم فرد الشعر الذى يحتوى على حمض الجليكوسيلك.

حذر الأطباء من أن المادة الكيميائية المستخدمة في أدوات فرد الشعر والتي تباع عبر الإنترنت يمكن أن تسبب فشلا كلويا، بعد أن عانت امرأة كانت تقوم بتصفيف شعرها بانتظام من تلف الأعضاء.

كما شعرت المرأة، التي لم يذكر اسمها، بالغثيان وعانت من القيء والإسهال والحمى وآلام الظهر بعد استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الجليكوسيلك بانتظام، ولم تكن تعاني من مشاكل صحية قبل العلاج، كما قالت إنها تشعر أيضًا بإحساس حارق في فروة رأسها كلما تم تطبيق المواد الكيميائية.



وحذر الأطباء من أن حمض الجليكوسيلك ومشتقاته - مثل حمض الجليكوليك - المشهور في علاجات تمليس الشعر "البرازيلية" و"الخالية من الفورمالديهايد"، يمكن أن تتسرب عبر الجلد إلى الدم وتنتقل إلى الأعضاء الداخلية، وبمجرد وصولهم إلى هناك، يمكن أن يشكلوا بلورات، والتي قد تمنع الكلى من العمل بشكل صحيح.



وفي الحالة، التي كشفت عنها مجلة نيو إنجلاند الطبية، ذهبت المرأة للعلاج 3 مرات في نفس الصالون في يونيو 2020 وأبريل 2021 ويوليو 2022.

وفي نفس اليوم بعد كل علاج، تم تشخيص إصابتها بإصابة حادة في الكلى، وهو فقدان مفاجئ لوظيفة الكلى - عندما تتوقف عن تصفية الماء والفضلات من الدم.

أظهرت اختبارات المستشفى أن مستويات الكرياتينين – أحد النفايات – في دمها ارتفعت إلى ضعف قياساتها الطبيعية، لم يكن من الواضح كيف عولجت، ولكن ربما شمل ذلك السوائل عن طريق الوريد وغسيل الكلى - أو توصيلها بجهاز لتصفية الدم.

وكانت المرأة التونسية قد استخدمت كريما يحتوي على 10% من حمض الجليكوسيلك، وأكد الأطباء أن حمض الجليكوسيلك يلحق الضرر بالكلى لأنه يتحلل داخل الأعضاء إلى بلورات "ممدودة" تشكل حصوات وتمنع الأعضاء من العمل بشكل صحيح.



يعمل حمض الجليوكسيليك عن طريق تغيير بنية الشعر بشكل مؤقت، مما يسمح لمصففي الشعر بتغيير الشعر المجعد إلى شعر أملس.



ويأتي هذا الكشف وسط 3 دعاوى قضائية ضد الشركة المنتجة بسبب كريم تمليس الشعر الذي تدعي النساء أنه أصابهن بالسرطان، ومن بين هؤلاء جينيفر ميتشل، 32 عاماً، من ولاية ميسوري، التي قالت إنها كانت تستخدم منتجات كيميائية لتنعيم شعرها منذ أن كانت في الصف الثالث في عام 2000.

ولكن بحلول عام 2018، قالت المرأة إنه تم تشخيص إصابتها بسرطان الرحم واضطرت إلى إجراء عملية استئصال الرحم، مما حرمها من فرصة إنجاب الأطفال.

ومن أجل الدراسة، أجرى الأطباء أيضًا تجربة على عشرة فئران للتحقيق في مخاطر حمض الجليوكسيليك، تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين، حيث تم توزيع الحمض على ظهور نصفهم بينما تلقى الباقي هلام البترول الوهمي.

وأظهرت الاختبارات أن الفئران التي عولجت بالمادة الكيميائية كانت لديها بلورات "مستطيلة" في بولها، على عكس الفئران التي لم تتلقها.



وقالوا إن البلورات تشبه تلك التي شوهدت لدى الأشخاص الذين تناولوا الكحول السام إيثيلين جلايكول، الموجود في العديد من المنتجات الصناعية مثل مضاد التجمد، كان لدى هذه الفئران أيضًا مستويات أعلى "بشكل ملحوظ" من نفايات الكرياتينين في دمها بعد 28 ساعة من فرك الكريم على ظهورها.

ولم تحظر هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، هذه المواد الكيميائية، لكنها تقول إن الدراسات السابقة ربطتها بزيادة الحساسية لأشعة الشمس.

ولم يذكروا ما إذا كانت المواد الكيميائية، التي يتم تنظيمها كمستحضرات تجميل، يمكن أن تسبب تلف الكلى، وتأتي الدراسة الفرنسية بعد أن وجدت دراسة منفصلة نشرت العام الماضي أن 26 امرأة عانين من فشل كلوي بعد استخدام أدوات تمليس الشعر الكيميائية، وكان المرضى الذين تم تسجيلهم منذ عام 2019، قد دخلوا المستشفى بسبب حالتهم وكانوا يعانون أيضًا من الصداع والقيء وضيق التنفس، وكان من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، وامرأة كانت حاملاً في الأسبوع 15، وامرأة تبلغ من العمر 42 عاماً.

وقالت الدكتورة ميتال كيدار، طبيبة أمراض الكلى التي قادت الدراسة : "إن النساء اللاتي عالجتهن جميعا، يقلن إنهن لا يرغبن في إصابة أي شخص بهذه الصدمة".

