شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقال من الشتاء إلى الصيف.. 5 نصائح للعناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تغير الفصول من الشتاء البارد إلى دفء الصيف، تشهد احتياجات بشرتنا تحولًا أيضًا، ويمكن أن يساعدك تغيير روتين العناية بالبشرة على التكيف مع الظروف البيئية الجديدة والحفاظ على بشرتك صحية ومشرقة طوال أشهر الصيف.

نصائح للتبديل الروتيني السلس للعناية بالبشرة

فيما يلي بعض النصائح الأساسية لإرشادك خلال هذا التحول الموسمي حسب موقع onlymyhealth:

1. الترطيب هو المفتاح

خلال فصل الشتاء، يمكن أن تترك درجات الحرارة الباردة والتدفئة الداخلية منزلك الجلد جاف والمجففة، ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس في الصيف، قد تتغير احتياجات بشرتك من الترطيب، استبدل المرطبات الثقيلة والمطرية بتركيبات خفيفة ذات أساس مائي توفر ترطيبًا وافرًا دون الشعور بالدهنية أو الثقيلة على الجلد، ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين والسيراميد للحفاظ على الرطوبة والحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة.

2. الحماية من الشمس

مع ساعات النهار الأطول وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، تصبح حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس أكثر أهمية خلال أشهر الصيف، قم بتضمين واقي شمسي واسع النطاق بعامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى في روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

ضعي كريم الحماية من الشمس بسخاء على جميع المناطق المكشوفة من الجلد، بما في ذلك الوجه والرقبة والأذنين واليدين، وأعيدي وضعه كل ساعتين، خاصة إذا كنت تسبح أو تتعرق، لا تنس ارتداء ملابس واقية، مثل القبعات واسعة الحواف والنظارات الشمسية، وابحث عن الظل خلال ساعات الذروة للشمس لتقليل التعرض لأشعة الشمس.

3. تقشير البشرة

يمكن أن يؤدي الهواء البارد والجاف في الشتاء إلى تراكم خلايا الجلد الميتة على سطح بشرتك، مما يجعلها باهتة وباهتة، يتضمن الانتقال إلى روتين العناية بالبشرة في الصيف دمج التقشير اللطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة والكشف عن بشرة أكثر إشراقًا ونعومة تحتها، قلل من التقشير إلى مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتجنب الإفراط في التقشير والإضرار بالحاجز الطبيعي لبشرتك.

4. علاجات طبيعية للبشرة

بالإضافة إلى تعديل منتجات العناية بالبشرة، فإن دمج علاجات العناية بالبشرة المبردة والمنعشة يمكن أن يساعد في تهدئة وتنشيط بشرتك خلال أشهر الصيف الحارة، قم بتخزين منتجات العناية بالبشرة في الثلاجة للحصول على إحساس تبريد إضافي، أو حاول استخدام رذاذ الوجه المملوء بمكونات مرطبة مثل الصبار أو الخيار طوال اليوم للحفاظ على بشرتك منتعشة ومنتعشة.

5. لا تنسي الترطيب من الداخل

الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة لا يتعلق فقط بما تضعه على بشرتك، بل يتعلق أيضًا بما تضعه في جسمك، حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم لتجديد السوائل المفقودة والحفاظ على رطوبة بشرتك من الداخل، أدخل الأطعمة المرطبة إلى نظامك الغذائي، مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والخيار والفراولة، لدعم مستويات ترطيب بشرتك بشكل أكبر.