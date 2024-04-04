شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختبارات لتشخيص اضطراب فرط الحركة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند ظهور سلوك غير سوى لدى الأطفال فى سن مبكرة ينصح الخبراء بضرورة إجراء عدد من الاختبارات للتحقق من حالته العصبية والنفسية ومعرفة مدى تعرضه لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويجب إجراء الاختبارات من قبل طبيب أطفال من ذوى الخبرة فى تشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

اختبارات تشخيص اضطراب فرط الحركة عند الأطفال

- فحص التاريخ الطبى والاجتماعى للطفل والعائلة، والفحص البدني والتقييم العصبي مثل فحوصات الرؤية والسمع والمهارات اللفظية والحركية.

- تقييم الذكاء والكفاءة والمهارات، ويشمل أيضًا سمات الشخصية، غالبًا ما يتم ذلك بمعاونة من أولياء الأمور والمعلمين إذا كان الطفل في سن المدرسة.

- فحص يسمى نظام التقييم المعتمد على التخطيط الكهربائي للدماغ (NEBA) ، والذي يقيس موجات الدماغ ثيتا وبيتا، وثبت أن نسبة ثيتا / بيتا أعلى لدى الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مقارنة بالأطفال غير المصابين به.



بناءً على نتائج أداء طفلك والمعلومات التي تم جمعها، سيوصي الطبيب بخطة علاج مناسبة لمساعدة الطفل.

واجبات الوالدين

تربية طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أمر صعب، ومن المهم أن تفهم الحالة الخاصة لطفلك وتتصرف وفقًا لذلك.

قد يعاني طفلك من تدني احترام الذات نظرًا لارتكابه أخطاء سخيفة ولديه مشكلات في معالجة المعلومات، اجعل من مسئوليتك الحفاظ على ثقتهم، تحدث إلى طفلك بلغة بسيطة، وبسط التعليمات لسهولة فهمها؛ وبدلاً من قول "استعد للحفلة" قل "اختر ملابسك للمساء وارتدي ملابسك"، وتواصل معهم بالعين أثناء التحدث. وكافئهم على السلوك الجيد وشجعهم على فعل المزيد منه.

في حين أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لا يمثل إعاقة في التعلم، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الأداء الأكاديمي لطفلك، كما أن المشكلات السلوكية أكثر شيوعًا بين الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر من غيرهم، تنبع هذه الاضطرابات من الشعور بأن المحيطين بهم يساء فهمهم، ولذلك يجب عليك أن توضح لطفلك ما هو السلوك المقبول من خلال وضع قواعد بسيطة وواضحة.

ويقترح الخبراء أن التمرين يساعد في التحكم في الدوافع والمشاكل السلوكية الأخرى لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ولذلك حفِّز طفلك على ممارسة الرياضات مثل كرة السلة أو كرة القدم أو كرة الريشة، وعلمهم المهارات الاجتماعية مثل اتباع القواعد والتناوب، علاوة على ذلك تشير الأبحاث إلى أن قضاء الوقت فى الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تهدئة العقول شديدة النشاط، وقد يخفف من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.