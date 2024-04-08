شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة شعرك من التقصف والتساقط.. استخدمي الحلبة وجل الصبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي الاستخدام الشائع لمنتجات الشعر المحملة بالمواد الكيميائية إلى تفاقم مشاكل الشعر مثل التساقط وظهور القشرة وغيرها، ووفقًا لتقرير "Healthline"، فإن هناك أعشاب طبيعية تساعد على تحسين حالة شعر دون أى تكلفة.

بذور الحلبة

تعتبر بذور الحلبة إكسيرًا لصحة الشعر، فهي غنية بالعناصر الغذائية الحيوية لتغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر، فهى تحفز نمو الشعر وتكافح القشرة وتضفي القوة واللمعان على خصلات الشعر.

فقط انقعيها طوال الليل، ثم تناولي الماء بالبذور في الصباح، كما يمكنك طحن بذور الحلبة المنقوعة وتحويلها إلى عجينة وتطبيقها على فروة رأسك.

اللافندر

بالإضافة إلى رائحته الساحرة، يعتبر اللافندر بطلًا خارقًا في الحفاظ على صحة الشعر، حيث أن خصائصه المضادة للميكروبات تحارب مشاكل فروة الرأس، مما يعزز بيئة صحية لنمو الشعر، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، فهو يغذي البصيلات ويقوي الخصلات من الجذور إلى الأطراف، بفضل رائحته المهدئة وفوائده المغذية.

الألو فيرا "الصبار"

الصبار، وهو علاج واسع الانتشار لمشاكل الشعر، فهو غني بالفيتامينات A وC وE وB12، يعمل كعلاج سحري لمختلف مشاكل الشعر، الصبار هو بطل العناية بالشعر ويعزز صحة فروة الرأس، حيث أن خصائصه المرطبة تغذي خصلات الشعر، وتمنع الجفاف والتكسر.

كما يعمل جل الصبار المهدئ على تهدئة تهيج فروة الرأس، بينما تحفز إنزيماته نمو الشعر.

إكليل الجبل (الروز ميري)

بفضل وفرة حمض أورسوليك، يحفز إكليل الجبل نمو الشعر عن طريق تعزيز الدورة الدموية، وهذا يضمن وصول العناصر الغذائية الأساسية إلى بصيلات الشعر، مما يعزز التغذية الشاملة والنمو القوي، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة به على تغذية بصيلات الشعر، مما يمنع تلفه وتقصفه.