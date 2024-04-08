شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب الربيع قد يصيبك بهذه الأعراض.. اعرف إزاي تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الأشخاص من اكتئاب تغير الفصول ومع دخول فصل الربيع، قد يعاني البعض من اكتئاب الربيع، حيث تنخفض مستويات الطاقة ويزداد الشعور بالحزن، فى هذا التقرير نقدم نصائح للتعامل مع اكتئاب الربيع.

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الاكتئاب الموسمى الذى يحدث مع دخول فصل الربيع قد يسبب أعراضًا عديدة تشمل: الشعور بالحزن، البكاء، التوتر والقلق، فقدان الشغف بالأشياء التى كنت تحب عملها، فقدان الشهية.

وأوضح أن أفضل شيء يمكنك فعله لعلاج الاكتئاب الموسمي هو الخروج في الهواء الطلق والتعرض لضوء الشمس الذى يحفز انتاج فيتامين د المسئول عن تحسين المزاج.

وأشار إلى أن فى بعض حالات الاكتئاب الموسمي قد تحتاج لعلاج بمضادات الاكتئاب لزيادة هرمون السيروتونين والدوبامين المسئولين عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، مضيفًا أن الطبيب النفسي وحده هو الذى يمكنه وصف مضادات الاكتئاب اذا كانت حالتك تستدعى ذلك.

ومن ناحية أخرى قدم موقع تايمز ناو بعض النصائح لعلاج الاكتئاب الموسمي فى الربيع:

الاستحمام البارد في الصباح يمكن أن يخفف التعب والخمول، وبحسب الأطباء إن الاستحمام بالماء البارد يحفز الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

يعد المشي حافي القدمين على الحشائش في الصباح مناسبًا أيضًا لتخفيف الاكتئاب الموسمي.

تناول نظام غذائي صحي يتكون من الخضار والفواكه الطازجة والخضراء لأنها مليئة بالعناصر الغذائية

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- نم دون انقطاع لمدة 8-9 ساعات على الأقل لتشعر بالانتعاش والنشاط في اليوم التالي

- تجنب تناول الكثير من الحبوب والسكر والأطعمة الغنية بالفركتوز واللحوم الحمراء ولحوم النقانق ومنتجات الألبان.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة لا تقل عن 30-45 دقيقة يوميًا

- شرب كميات معتدلة من الشاي والقهوة



- قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، والتواصل الاجتماعي