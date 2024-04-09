شكرا لقرائتكم خبر عن ٨ تطعيمات ضرورية يجب على الجميع الحصول عليها.. منها لقاح التهاب الكبد ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التطعيمات ليست للأطفال فقط لكنه مهمة للبالغين أيضًا، حيث يلعب التطعيم دوراً حاسماً في حماية البالغين من الأمراض المختلفة، ومن خلال البقاء على اطلاع دائم باللقاحات الموصى بها، يمكن للبالغين حماية أنفسهم وإبعاد الأمراض الخطيرة ومضاعفاتها، فى هذا التقرير نتعرف على بعض اللقاحات التي يجب على كل شخص بالغ الحصول عليها، بحسب موقع تايمز ناو.

لقاح الأنفلونزا:

يمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى مضاعفات خطيرة لدى البالغين، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة، يساعد لقاح الأنفلونزا، الذي يتم تناوله سنويًا عادةً، على الحماية من سلالات الأنفلونزا الموسمية، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لكبار السن والنساء الحوامل والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة.

لقاح الكزاز والدفتيريا (Td):

الكزاز والدفتيريا هما عدوى بكتيرية خطيرة يمكن أن تهدد الحياة، لقاح Td عبارة عن جرعة معززة يوصى بها كل عشر سنوات لضمان الحماية المستمرة ضد هذه الأمراض. إنه ضروري، خاصة للبالغين الذين لم يتلقوا جرعة معززة منذ فترة.

لقاح المكورات الرئوية:

يمكن أن يسبب مرض المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتهابات مجرى الدم، يجب على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل مرض السكري أو أمراض القلب، التفكير في الحصول على لقاح المكورات الرئوية، فهو يساعد على منع المضاعفات الشديدة بسبب عدوى المكورات الرئوية.

لقاح التهاب الكبد ب:

التهاب الكبد ب هو عدوى فيروسية تؤثر على الكبد ويمكن أن تؤدي إلى مرض الكبد المزمن وسرطان الكبد، يوصى بلقاح التهاب الكبد B للبالغين الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر بسبب عوامل مثل العمل في مجال الرعاية الصحية، أو السفر إلى المناطق الموبوءة، أو بعض خيارات نمط الحياة.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV):

فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى شائعة ويمكن أن تؤدي إلى سرطان عنق الرحم، والثآليل التناسلية، وغيرها من أنواع السرطان التي تؤثر على كل من الرجال والنساء. يوصى بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري للبالغين حتى عمر 45 عامًا، خاصة أولئك الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري وتقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

لقاح الحماق (جدري الماء):

جدري الماء هو عدوى فيروسية شديدة العدوى يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، خاصة عند البالغين. يجب على البالغين الذين لم يصابوا بالجدري المائي أو لم يتم تطعيمهم ضده أن يفكروا في الحصول على لقاح الحماق، يساعد على الوقاية من المرض ومضاعفاته المحتملة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR):

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، بما في ذلك تورم الدماغ والعقم، يجب على البالغين المولودين بعد عام 1957 والذين لم يتلقوا جرعتين من لقاح MMR أو لم يصابوا بهذه الأمراض أن يفكروا في الحصول على التطعيم لحماية أنفسهم ومنع انتشار هذه الأمراض المعدية.

لقاح القوباء المنطقية (الهربس النطاقي):

القوباء المنطقية هو طفح جلدي مؤلم يسببه فيروس الحماق النطاقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، يزداد خطر الإصابة بالقوباء المنطقية مع تقدم العمر، ويجب على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا التفكير في الحصول على لقاح القوباء المنطقية. فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بالقوباء المنطقية ويقلل من شدة الأعراض ومدتها في حالة حدوث المرض.