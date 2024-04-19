شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الشخص المصاب بأنفلونزا الطيور انتقلت إليه العدوى من البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وين تشينج تشانج رئيس برنامج الأنفلونزا العالمى التابع لمنظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف أنفلونزا الطيور فى الأبقار والماعز الحلوب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى الأونة الأخيرة.

وأضاف وين تشينج تشانج - في مؤتمر صحفى في جنيف اليوم الجمعة، أنه تم الإبلاغ عن إصابات فى 29 قطيعا فى 8 ولايات أمريكية مختلفة وذكر مسؤول المنظمة الدولية أن الولايات المتحدة أخطرت المنظمة فى 1 أبريل الجارى بوجود حالة بشرية مؤكدة مختبريا لفيروس أنفلونزا الطيور فى تكساس وكان الشخص يعمل فى مزرعة لأبقار الألبان، حيث تعرض لأبقار يفترض أنها مصابة بالفيروس.

وأشار الدكتور وين تشينج إلى أن حالة تكساس هى الأولى التى يصاب فيها إنسان بأنفلونزا الطيور عن طريق بقرة و‘ن كانت فيروسات أنفلونزا الطيور التى تم تحديدها فى الأبقار والحالة البشرية المكتشفة تظهر أنه لا يوجد أى تكيف متزايد مع الثدييات.

وقال مسؤول الصحة العالمية إن انفلونزا الطيور ظهرت لأول مرة فى عام 1996 ولكن منذ عام 2020 لوحظ نموا هائلا فى عدد حالات تفشي المرض بين الطيور كما أنه وبالاضافة الى الطيور تأثر عدد متزايد من الثدييات ومنها على سبيل المثال حيوان المنك وأسود البحر والثعالب وقل الدكتور وين تشينج ان هناك الان قطعان متعددة من الأبقار متأثرة فى عدد متزايد من الولايات الأمريكية مما يدل على خطوة أخرى فى انتشار الفيروس الى الثدييات واكد على انه يجب على عمال المزرعة وغيرهم من الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بالأبقار اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة اصابة الحيوانات .



وأضاف أنه تم اكتشاف الفيروس في حليب الحيوانات المصابة بينما لا تزال التحقيقات جارية فمن المهم للأشخاص ضمان الممارسات الغذائية الامنة بما فى ذلك استهلاك الحليب المبستر ومنتجات الألبان فقط.

ولفت إلى أنه وإلى جانب حالة تكساس لإصابة انسان بانفلونزا الطيور عن طريق بقرة فقد تم تسجيل انتقال العدوى من الطيور الى البقر ومن البقر الى البقر ومن البقر الى الطيور خلال حالات التفشى الحالية مما يشير الى أن الفيروس ربما وجد طرقا أخرى للانتقال عما كان العلماء يعتقدون سابقا .

وقال الدكتور وين تسشينج انه فى حين يبدو هذا مثيرا للقلق إلا أنه أيضا شهادة على المراقبة القوية للأمراض التي تسمح باكتشاف ذلك.

وأشار إلى أن حالات العدوى البشرية بفيروس ( اتش 5 ان 1 ) نادرة وترتبط بالتعرض للحيوانات والبيئات المصابة واضاف انه من عام 2003 تم الابلاغ عن مايقرب من 900 حالة اصابة بشرية بعدوى فيروس انفلونزا الطيور ( اتش 5 ان 1 ) وتراوحت حالات الاصابة بين البشر من خفيفة او بدون اعراض الى شديدة .

وأضاف الدكتور وين تشينج انه بينما تقوم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بمراجعة تقييمهم لمخاطر انفلونزا الطيور فان المنظمة تدعو البلدان الى البقاء يقظة والابلاغ بسرعة عن حالات العدوى البشرية إن وجدت وتبادل التسلسلات وغيرها من البيانات بسرعة وتعزيز تدابير الأمن البيولوجي فى المزارع الحيوانية .