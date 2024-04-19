شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر الشيكولاتة البيضاء على صحة البشرة؟ اعرف أضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الشيكولاتة من الأطعمة المفضلة لكثير منا خاصة الأطفال، ولكن من الضرورى اختيار نوع الشيكولاتة وبكميات معنية وتجنب الإفراط فيها خاصة أن هناك أنواعًا تحتوى على نسبة عالية جدًا من السكريات التى تضر بصحتنا بشكل عام وصحة البشرة بشكل خاصة، وفقًا لتقرير نشره موقع "Usatoday".

ووفقًا لدراسة ذكرت في مجلة Indian Dermatol Online Journal، فإن السكريات العالية ومنتجات الألبان تغير المحتوى الحرارى للشيكولاتة، ما يجعلها كابوسًا للعديد من الأفراد المهتمين بصحة النظام الغذائي، حيث تحتوي الشيكولاتة بالحليب على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجلد.

وأوضح التقرير أن استهلاك الأطعمة السكرية مثل شيكولاتة الحليب أو البيضاء، يتسبب فى زيادة مستويات الأنسولين، ما يؤدي إلى الالتهاب وتفاقم مشاكل البشرة مثل حب الشباب، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوى شيكولاتة البيضاء على منتجات الألبان، ما قد يؤدي إلى تفاعلات جلدية لدى بعض الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم ما يسمى بحساسية الألبان.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدى الإفراط فى الشيكولاتة البيضاء إلى ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم وقد يساهم ذلك فى تفاقم مشاكل الجلد، ليس حب الشباب فحسب، بل أيضًا يصيب الجلد بالتجاعيد والشيخوخة المبكرة، لذلك يمكن أن يكون اختيار الشيكولاتة الداكنة ذات المحتوى العالي من الكاكاو والسكر الأقل خيارًا أفضل لصحة الجلد بدلًا من الشيكولاتة البيضاء.