شكرا لقرائتكم خبر عن مش محتاج تروح جيم.. 7 طرق لإنقاص وزنك دون الذهاب لصالة الألعاب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد فقدان الوزن فى المقام الأول على خلق عجز فى السعرات الحرارية من خلال مجموعة من التغييرات الغذائية والنشاط البدنى على حدٍ سواء، ولكن إذا كان لم يكن لديك متسع من الوقت للذهاب إلى الجيم، فيمكنك التخلص من الكيلو جرامات الزائدة من خلال إتباع نظام غذائى صحى دون الحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضة، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن هناك 7 طرق فعالة لإنقاص وزنك دون الحاجة إلى الجيم.

التركيز على النظام الغذائى

تناول الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية، هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية تمنحك شعورًا بالشبع ومنخفضة السعرات الحرارية مقارنة بالبدائل المصنعة، وعليك أيضًا التقليل من تناول الأطعمة المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية.

الحفاظ على رطوبة جسمك

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم، حيث يدعم الماء عملية التمثيل الغذائى، ويقمع الشهية، ويطرد السموم من جسمك عن طريق تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا أو أكثر خاصة فى الطقس الحار، مع تجنب المشروبات السكرية التى يمكن أن تضيف سعرات حرارية غير ضرورية إلى نظامك الغذائى.

النوم الكافى

استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، حيث أن قلة النوم يمكن أن تعطل مستويات الهرمونات، وتزيد الشهية، وتؤدى إلى زيادة الوزن.

إدارة الإجهاد

يمكن أن يساهم التوتر المزمن فى الأكل العاطفي ومن ثم زيادة الوزن، لذلك مارس تقنيات تقليل التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا.

النشاط البدنى

يمكنك القيام بذلك بكل سهولة عن طريق المشى يوميًا، أو صعود الدرج، اهدف إلى القيام بما لا يقل عن 10000 خطوة يوميًا لدعم فقدان الوزن والصحة العامة.

المراقبة

احتفظ بمذكرة أو استخدم تطبيقًا على الهاتف المحمول لتتبع وجباتك، حيث أن مراقبة تناولك للطعام قد يساعدك على تحديد الأنماط وتتبع التقدم وإجراء التعديلات حسب الحاجة للوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

ممارسة الأكل اليقظ

تمهل وتذوق كل قضمة عن طريق مضغ الطعام جيدًا والانتباه إلى الطعم والملمس والرائحة، يمكن أن يساعدك تناول الطعام بوعى على التعرف على إشارات الجوع والشبع، ومنع الإفراط فى تناول الطعام.