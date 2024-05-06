شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وحيل للتخلص من الحموضة في شم النسيم بعد تناول الفسيخ والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شم النسيم ومائدته العامرة بأنواع الأسماك المالحة من طقوس الاحتفال بعيده، قد يؤثر تناول الفسيخ والرنجة على معدة وأمعاء البعض ما يؤدي إلى إصابتهم بالحموضة، أو بارتجاع حمضى.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع فارم ايزي المعني بالصحة العامة فإن للحموضة أعراض كثيرة وعلامات تظهر على المعدة، منها التجشؤ الكثير والمتكرر فضلاً عن الشعور بالغثيان، وقد تصبح رائحة فم الإنسان غير مستثاغة فضلاً عن الشعور أما بالإمساك الشديد أو بعسر هضمي ومعدى وحرقة بها، قد يؤدي زيادة حموضة المعدة إلى آلام شديدة في الأمعاء والبطن، فضلاً عن انتفاخات والكثير من الغازات وقد تجتمع هذه الأعراض كلها أو تظهر منفردة، والعرض الأبرز يكمن في الألم والحرقة التي تظهر بالمعدة والصدر بشكل عام

الفسيخ والرنجة والأملاح التي تحتوي عليها تسبب الحموضة الشديدة، وذلك لأن بها كم كبير من الملح، وهو ما قد يسبب ارتجاعا لحمض المعدة أيضًا.

وخلال تقرير نشر في موقع تايم أوف إنديا، أن هناك الكثير من المشروبات والأكلات التي تساعد على تخفيف حدة حموضة المعدة والارتجاع الحمضي بها والتي من أهمها:

مشروب الزنجبيل الغني الذي يعمل على التخلص من الشعور بالحموضة ويساعد على الهضم

اللبن البارد الذي يعمل على تخفيف حدة التهاب الأمعاء والحموضة

تناول طعام صحي يقلل من حدة الالتهابات الذي تعانيها المعدة

مشروب الكمون الدافئ فالقليل من الكمون على مياه دافئة قد يساعد على التخلص من الغثيان والانتفاخ ويكون مانع للحموضة جيد للغاية

يعد الزبادي من الخيارات الجيدة التي تقلل من حدة الشعور بالحموضة

مضغ لبانة أو علكة صحية غير محتوية على السكر تخفف من هذا الشعور

النعناع هذا المشروب الدافئ الصحي يساعد بشكل كبير على التخلص من ألم المعدة وحموضتها وتهدئتها

وضع قطعة من القرنفل داخل الفم والاستفادة من مستخلصها تدريجيا عن طريق اللعاب يساعد بشده على التحكم في هذا الشعور