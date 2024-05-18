شكرا لقرائتكم خبر عن عايزة تحافظى على شباب بشرتك على طول.. تناولى هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما ننسى الاهتمام بصحة الجلد والبشرة، بالرغم من أنهما يتعرضان لجميع أنواع العناصر الخارجية وغالبًا ما يتضرران بسبب الغبار والسموم والملوثات الأخرى الموجودة فى الغلاف الجوى، ووفقًا للخبراء، فإن الاهتمام بعادات الأكل لا يمكن أن يجعل البشرة أكثر صحة فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضًا من علامات الشيخوخة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 أطعمة طبيعية تناولها للحفاظ على شباب البشرة دائمًا: الفلفل

بجميع ألوانه الأحمر والأصفر والأخضر غنى بفيتامين C ويساعد فى بناء الكولاجين الذى يحافظ على صلابة الجلد ويحمى خلاياه من أى ضرر، كما يحسن قدرة الجلد على حماية نفسه من الأضرار التأكسدية.

السبانخ

غنية بمضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة الجلد، ويقال إنها طعام فائق يساعد فى إدارة الإجهاد التأكسدى وفى الحفاظ على صحة العين ومنع خطر الإصابة بالسرطان.

البطاطا الحلوة

ثبت أنها تحتوي على البيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ، ما يحسن مرونة الجلد ويحافظ على صحته، كما أنه يساعد على محاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تنشيط الكولاجين التالف، تناول البطاطا الحلوة وغيرها من الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) يمنحك بشرة صحية أكثر توهجًا.

التوت

مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود، كلها غنية بمضادات الأكسدة، بما فى ذلك الأنثوسيانين وفيتامين C، حيث يساعدان على حماية الخلايا من التلف الذى تسببه الجذور الحرة، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الالتهاب وتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التنكس العصبى.

الكركم

أحد التوابل الشائعة، يحتوى على مركب يسمى الكركمين، الذى له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد ثبت أن الكركمين له إمكانيات فى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر والسرطان وأمراض القلب.

المكسرات والبذور

بما فى ذلك اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين، وهى أطعمة غنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وتوفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، بما فى ذلك تحسين صحة القلب، ووظائف المخ، ووظيفة المناعة، فضلا عن تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدى.