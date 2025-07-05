شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات يومية بسيطة تساهم فى خفض مستويات الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

أوصت طبيبة قلب بريطانية بأربعة تغييرات بسيطة في نمط الحياة يُمكنك إجراؤها يوميًا لخفض مستويات الكوليسترول الضار لديك بشكل دائم، وتقليل الاعتماد على الستاتينات، وهي الأدوية التي تُنظّم كوليسترول الدم، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقالت الدكتورة أدريانا كوينونيس-كاماتشو، إنه يُمكنك خفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السكر وغني بالألياف، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الدهون باعتدال.

ووفقًا للدكتورة أدريانا كوينونيس-كاماتشو، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول يُشكّل خطرًا بالغًا على صحة قلبك، ويجب الحفاظ عليه ضمن الحدود الطبيعية.يؤدي تراكم الكوليسترول السيئ في جدران الشرايين على مر السنين إلى تكوين لويحات تُضيّق الشرايين وتُصلّبها، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يُسبّب الكوليسترول الضار (LDL) تصلب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُقلّل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

تنجم مستويات الكوليسترول الضار المرتفعة عن عوامل تشمل اتباع نظام غذائي غير صحي - غني بالدهون المشبعة والمتحولة، ونمط حياة غير صحي، والإفراط في التدخين، والعوامل الوراثية، والسمنة، وبعض الحالات الطبية مثل داء السكري.

تغييرات مُوصى بها لخفض الكوليسترول

يُمكنك إجراء بعض التعديلات الطبيعية على نظامك الغذائي اليومي ونمط حياتك، مما يُساعدك على الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك في مستويات جيدة.

قد تكون هذه التغييرات أكثر فعالية من الأدوية، حيث تُخفّض الكوليسترول بشكل دائم وتُحسّن صحة قلبك. التغييرات الأربعة التي توصي بها الدكتورة أدريانا هي:

تناول الدهون بحكمة

تأكد من تجنب الدهون المشبعة وتناول الدهون غير المشبعة فقط، لأن نوع الدهون التي تتناولها يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول لديك. الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية - مثل الجوز والسلمون وبذور الكتان والماكريل - مفيدة لصحة قلبك.

قلل من تناول السكر وتناول المزيد من الألياف

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. ووفقًا للدكتورة أدريانا، تساعد الألياف على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحة قلبك.

مارس الرياضة يوميًا

للتمارين الرياضية اليومية تأثير إيجابي ليس فقط على صحتك البدنية، بل تؤثر أيضًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

تشير الدراسات إلى أن أي نوع من التمارين تقريبًا له تأثير كبير على الكوليسترول - مما يؤدي إلى خفضه.

ولأن التوتر النفسي عامل مساهم في ارتفاع الكوليسترول، فإن التمارين المنتظمة - مثل الجري والمشي وتمارين القوة وحتى اليوجا - يمكن أن تخفف من هذا الخطر.

اخضع للفحوصات الدورية

تواصل دائمًا مع طبيبك واخضع لفحوصات قلب دورية لمعرفة حالتك، يمكن أن يساعدك التحدث مع طبيبك في تحديد التغييرات التي يجب عليك إجراؤها في نمط حياتك، بالإضافة إلى أي دواء قد يناسبك.

كم مرة يجب عليك فحص مستوى الكوليسترول لديك؟

وفقًا للخبراء، تحتاج إلى فحص مستويات الكوليسترول لديك، وذلك حسب:

العمر

كلما تقدمت في العمر، زادت حاجتك إلى فحص مستويات الكوليسترول.

التاريخ العائلي

إذا كان لديك فرد من عائلتك لديه تاريخ من أمراض القلب، فأنت معرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب أيضًا. قد تحتاج إلى إجراء فحوصات الكوليسترول بشكل متكرر إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول أو تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

إذا تم تشخيص إصابتك بأمراض القلب، فستحتاج إلى إجراء فحوصات الكوليسترول بشكل متكرر.

الجنس

يحتاج الذكور إلى إجراء فحوصات أكثر تكرارًا بدءًا من سن أصغر.

