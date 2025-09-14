هل إصدار صوت وإخراج اللسان من الفم يدل على جوع الرضيع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - تهتم كل أمٍّ وتحرص أن تتأكد من أن رضيعها الصغير يحصل على كفايته من الرضاعة، وخصوصاً في حال كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية؛ حيث إنها الخيار المفضل لكل مولود، خصوصاً في عامه الأول على الأقل، ولذلك فالأم تتساءل باستمرار عن علامات جوع وشبع رضيعها، بالإضافة إلى أنها تتابع أي حركة تصدر عن الرضيع الصغير؛ لكي تفهم من خلالها إذا ما كان جائعاً أم أنه قد اكتفى من حليبها.

تظهر بعض العلامات على الطفل التي تدل على شبعه وجوعه، ويجب أن تعرفها كل أم ولكن ليس من بينها أن يخرج الرضيع لسانه بعد أن يقوم بثنيه للأسفل، وهي ظاهرة منتشرة عند الرضع الصغار؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة هيفاء جابر؛ حيث أشارت إلى معلومة خاطئة تتداولها الأمهات، وهي أن إصدار الرضيع لصوت الطقطقة وإخراج لسانه من فمه يدل على جوعه، وعلامات الجوع الحقيقية عند الرضيع في الآتي:

لماذا تسمعين صوت طقطقة من فم الرضيع مع إخراج لسانه من فمه؟

رضيع يشعر بالشبع

اعلمي أن هناك بعض الحركات التي يقوم بها الطفل الرضيع وخصوصاً في الأيام الأولى من حياته، وتعتقدين بأن بعضها يدل على جوع الرضيع، وتقومين بإرضاعه، ولكنه لا يكون جائعاً، ومن هذه الحركات حين يُخرج لسانه بشكل منثنٍ أي أن لسانه يكون منثنياً للأسفل بحيث لا يظهر طرف اللسان ولا يخرج من الفم، ولكن فم الرضيع يكون مفتوحاً مع سماع صوت طقطقة؛ أي خروج صوت عبارة عن الهواء المكتوم، ولو قمنا بتضخيم هذا الصوت فهو يشبه صوت انفجار إطار سيارة متتالٍ، ولكنه لا يدل على جوع الطفل على الإطلاق، بل غالباً ما يقوم بهذه الحركة وهو يشعر بالشبع.

اعلمي أن الحركة التي يقوم بها الرضيع، وهي ثني اللسان وإصدار صوت معاً، تعني أن الطفل الصغير يكون في مرحلة اكتشاف لفمه، والعلاقة بين عضلات الفم والوجه، وحين يقوم الرضيع بها، فهو يدل على تطور في منعكسات الرضاعة والبلع عنده، وبالتالي يجب أن تكوني مطمئنة أن طفلك ينمو بشكل صحيح وسليم، وأن عضلاته خصوصاً وقدراته لتطوير جسمه بحيث يصبح قادراً على تغذية نفسه عن طريق الرضاعة، ثم تناول الطعام الصلب تسير على نحو صحيح. ولذلك فمن الطبيعي أن تلاحظي هذه الحركة بعد أن يشبع الطفل، فيبدأ في التمرين.

علامات تدل على جوع الرضيع

أمٌّ ترضع طفلها

تابعي ولاحظي بعض العلامات التي قد تظهر على رضيعك، وتدل على جوعه وحاجته للرضاعة، ومنها بحث الرضيع عن أي شيء يمكن أن يلامس منطقة فمه؛ لذلك إذا قربت الأم طرف إصبعها من فمه، فهو يدير وجهه بسرعة، ويحاول أن يضع أصبعها في فمه، وكما يقوم بعملية مصّ أصابع يديه؛ إضافة للبكاء المرتفع والعالي الوتيرة، والذي يزداد حين تقترب منه الأم لأنها مصدر تغذيته، فيشم رائحة الحليب التي تفوح من صدرها وملابسها.

لاحظي أن طفلك الرضيع لا يخلد للنوم بمجرد أن ينتهي من الرضاعة، بدليل أنه لم يشبع، وقد يستغرق وقتاً طويلاً في الرضاعة ربما لعدم كفاية حليب الأم، ففي الغالب مدة الرضاعة من الثديين تستغرق نصف ساعة، بمعدل ربع ساعة لكل جهة، ولكن في حال طالت مدة الرضاعة، معنى ذلك أن الرضيع لا يشبع، وربما يكون السبب نقص حليب الأم لسوء التغذية، أو ربما يكون بسبب عدم اتباع الأم هيئة مناسبة عند حمل الرضيع بين يديها؛ لكي يرضع، فلا يكون مرتاحاً، ويبذل جهداً أكبر، وتلاحظ أن العرق يتصبب من جبينه.

لاحظي أن من علامات جوع الرضيع أيضاً عدم تحقيق وزن زائد، بالإضافة لعدم وجود مؤشرات حيوية أخرى مثل التبرز بعدد مرات مناسب لعدد الرضعات والنوم لثلاث ساعات بعد كل رضعة، وكذلك إظهار الفرحة وإصدار أصوات تدل على الشبع ومداعبة اليدين والساقين دليل على شعوره بالراحة.

علامات شبع طفلكِ الرضيع

مولود نائم

راقبي لون وقوام ورائحة فضلات الطفل في أيامه الأولى؛ خصوصاً أنه قد يتحول البراز إلى اللون الأخضر في حال شعور الطفل بالجوع وعدم حصوله على رضعات طبيعية مشبعة؛ حيث تبدأ إفرازات المرارة في جسمه بالتأثير على لون برازه، وليس بسبب اعتقاد البعض تناول الأم للأعشاب الخضراء مثل الملوخية، وفي حال تحول لون الفضلات إلى اللون الأخضر، يجب أن تهتم الأم بزيادة رضعات الطفل والاهتمام بنمط تغذيتها؛ حيث يكون صحياً ومحتوياً على البروتين والألياف وشرب الماء بكثرة .

راقبي وزن رضيعك منذ ولادته؛ حيث إن وزنه ينقص في الأيام الأولى فقط نتيجة لفقدان السوائل المتجمعة في جسمه، ولذلك يجب أن تعرفي معدل زيادة وزن الرضيع ومتى يجب القلق؟ لأنه من الطبيعي وحسب منحنيات نمو الرضع المقررة عالمياً، يجب أن يزيد وزنه كل شهر بمعدل معين، وأقل من ذلك المعدل يعني أن الرضيع لا ينمو بشكل صحي ومطمئن؛ حيث يجب أن يزيد وزنه ما بين 155-240 غراماً يومياً.

قومي بإحصاء عدد المرات التي تقومين بها بتغيير الحفاض بعد أن يبللها رضيعك بالفضلات وليس البول؛ لأن خروج الفضلات ترتبط بحصول الرضيع على رضعته الكاملة المشبعة، ومن الطبيعي وحسب المعدل الصحي أن تقومي ابتداءً من اليوم الرابع من عمر مولودك بتغيير حفاضه المبلل ما بين 5 و6 مرات يومياً، وهكذا يكون قد أصبح لديكِ فكرة عن المعدل اليومي الذي يجب ألا يزيد عن ذلك بكثير، وفي حال نقص عدد المرات اليومية بالنسبة للتبول والتبرز؛ فيجب عليكِ مراجعة الطبيب.

اعلمي أن هناك علامات تدل على شبع الرضيع، ولكنها تظهر عليك مثل إحساسك الدائم بالعطش؛ لأن ادرار الحليب يفقدكِ الكثير من السوائل والعناصر الغذائية التي ترطب خلايا جسمك، كما تلاحظين أن ثدييك يكونان طريين؛ لأنهما فارغان من الحليب. أما في حال أن الرضيع لم يكن يرضع بشكل صحيح، وربما لوجود عيوب خلقية لديه أي أسباب تعود إليه؛ خصوصاً في حال الطفل المبتسر، فسوف يكون صدرك متحجراً وقاسياً؛ لأنه لا يتم تفريغ الحليب منه أولاً بأول، وربما تشعرين بالألم نتيجة لتجمع كمية كبيرة من الحليب، ويمكنكِ تعصير الحليب لكي لا يتوقف إدراره؛ حيث إن عملية إدرار حليب الأم هي عملية طردية، ترتبط بالعرض والطلب، فكلما رضع الطفل يزداد معدل الإدرار وهكذا.

قد يهمك أيضاً: لماذا يبكي رضيعكِ أثناء التبوُّل في شهوره الثلاثة الأولى؟

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.