كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - تهتم الأمهات بنوم الطفل مبكراً كما تهتم بطبيعة ونمط هذا النوم؛ لأن الأطباء طالما قدموا النصيحة لكل أم بأن يكون نوم الطفل مبكراً لكي يكون بصحة جيدة ومناعة قوية، ولذلك فهناك عدة نصائح تُقدَّم للأمهات لكي لا يعاني الطفل من مشكلة عسر النوم، خصوصاً حين يلتحق الطفل بالمدرسة ويجب عليه الاستيقاظ في الصباح نشيطاً.

من الضروري أن تعرف الأم أهم الأصناف التي تجلب النوم لطفلها، وكذلك الأصناف الغذائية التي تمنع نومه الليلي والصحي، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" اختصاصية نوم الأطفال الدكتورة عبير عبد الجواد، حيث أشارت إلى 5 أصناف من الأطعمة تؤدي إلى صعوبة النوم الليلي عند طفلك خصوصاً حين يكون لديه دوام دراسي صباحي، ومنها السكريات والمشروبات المحتوية على الكافيين وغيرهما في الآتي.

1- السكريات بأنواعها

طفل يأكل الحلوى



اعلمي أن تناول طفلك السكريات قبل النوم وفي أثناء مشاهدة التلفاز أيضاً حيث لا يُفضل أن يتعرض الطفل للتحفيز قبل موعد نوم الطفل، وكذلك تناول أطعمة وأصناف تحتوي على كميات كبيرة من السكريات؛ يؤدي إلى أن يزيد من مستوى الطاقة والنشاط عند الطفل، وحيث إن السكريات عموماً، وخصوصاً السكريات المصنعة؛ تتسبب في فرط حركة الطفل، ما يجعله يجد صعوبة في الاسترخاء والنوم.

2- الأطعمة كثيرة الدسم

لحوم مشوية

توقفي تماماً عن تقديم الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وخصوصاً الأطعمة الجاهزة "الفاست فود"؛ حيث إنها تتسبب في إصابة الطفل بعسر الهضم، وبالتالي فهو يجد صعوبة في النوم الهادئ والمتواصل، وقد يُصاب بتلبكات معوية تجعله يطلب من الأم الذهاب إلى الحمام؛ ما يتسبب بإصابته بالأرق.

اعلمي أن تقديم اللحوم الخالية من الدهون والمشوية أو المسلوقة لا يتسبب بالأرق للطفل؛ لأنها تحتوي على البروتين الذي يشعر الطفل بالشبع، علماً أن فوائد البروتين للأطفال كثيرة ولكن لا تفرطي، إضافة لأنها لا تجعله يُصاب بالأرق طلباً للطعام، وحيث إن اللحوم تستغرق وقتاً أطول في الهضم، ولذلك فهي كافية لكي تجعله ينام حتى يحين موعد الإفطار صباحاً.

3- المشروبات المحتوية على الكافيين

امتنعي تماماً عن تقديم المشروبات المحتوية على الكافيين لطفلك مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وإذا كان الأطباء يحذرون من تقديم الكافيين للطفل في سن مبكرة؛ فيجب أن تمتنع الأم عن تقديمه للطفل خلال ساعات المساء وبأي شكل؛ لكي لا يتسبب بإصابته بالأرق، وحيث إن المشروبات الغازية أيضاً تحتوي على نسبة عالية من السكر؛ ما يتسبب بمشاكل صحية للطفل، ومنها إصابته بفرط النشاط في الوقت الذي يكون فيه يستعد للنوم، وحيث إن النوم المبكر وحصول الطفل على ساعات نوم كافية هو أساس صحة الطفل وتعزيز قدراته الذهنية من أجل التفوق الدراسي.

4- التفاح

اعلمي أنه على الرغم من الفوائد العديدة لفاكهة التفاح حيث ينصح الأطباء بضرورة تناول تفاحة واحدة يومياً للوقاية من جميع الأمراض؛ فإنه لا يُفضَّل تقديم التفاح للأطفال قبل النوم، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد أن التفاح يجلب النوم الليلي؛ فإن الابحاث العلمية قد بينت عكس ذلك، وأصبح التفاح يُصنف ضمن الفواكه التي تسبب اليقظة، وتُوصف للطلاب في أيام الامتحانات، ويُفضَّل تقديمه للطفل في ساعات النهار.

5- الأطعمة الحارة

ابتعدي عن تقديم الأطعمة الحارة التي تحتوي على البهارات والتوابل الشرقية حيث إنها تتسبب في زيادة درجة حرارة جسم الطفل، وتزعج وتتعب المعدة؛ ما يجعل الطفل يجد صعوبة في النوم، وبخاصة أن الطفل قد يُصاب بالتهيج في الأغشية الداخلية للفم والحلق بسبب تناولها، ويشرب كمية كبيرة من الماء؛ ما يتسبب بالتالي في ذهابه المتكرر إلى الحمام، وعموماً لا يُفضَّل تقديم الأطعمة المحتوية على التوابل للأطفال في سن صغيرة.

أطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ خصوصاً في سن المدرسة

طفل يأكل الموز



1- اهتمي بتقديم فاكهة الموز لطفلك قبل نومه؛ لأنه ضمن 5 أطعمة هامة تساعد طفلك على النوم الهادئ خصوصاً بعد عمر السنة، حيث إن الموز يُوصف بأنه فاكهة الحكماء؛ لأنه يساعد على استرخاء وصفاء الذهن وعدم التسرع في إصدار القرارات، وفي الوقت نفسه الموز يعمل على استرخاء عضلات الجسم ويساعد الإنسان على النوم، ويُنصح الكبار أيضاً في حال إحساسهم بالأرق وصعوبة النوم بتناول موزة واحدة مساءً.

2- قدِّمي لطفلك ملعقة من العسل الطبيعي قبل نومه، ويمكن خلطه بالحليب الدافئ، حيث يساعد ذلك على الاسترخاء، بالإضافة للفوائد الكثيرة للعسل التي تمنح الطفل المناعة والصحة والقوة، ويجب أن تتأكدي أنك تقدمين لطفلك عسلاً غير مغشوش لأن معظم أنواع العسل يُضاف إليها السكر المصنع؛ ما يقلل من جودته.

3- قدِّمي لطفلك حبوب الشوفان بعد خلطها بالحليب مبكراً لطفلك حيث إن العلاقة بين تناول الشوفان وذكاء الرضيع قد بينتها الدراسات، ويُفضَّل حين يصبح في سن المدرسة أن يُقدَّم له قبل النوم، حيث تحتوي حبوب الشوفان على نسبة جيدة من مادة تُعرف بالميلاتونين التي تعمل بشكل مؤثر بوصفها محفزة من محفزات النوم، وحيث تُضاف هذه المادة بعد تصنيعها في بعض أنواع المستحضرات الدوائية التي تُوصف للأشخاص البالغين الذين يعانون من صعوبة النوم والأرق، مع ملاحظة أن خيار خلط الشوفان بالحليب يمنح الطفل فائدة مزدوجة حيث إن الحليب الدافئ والكامل الدسم خصوصاً يساعد الطفل على النوم الجيد والسريع حيث يحتوي الحليب على مادة التربتوفان، وهي عبارة عن حمض أميني ضروري لإنتاج مادتين مهمتين هما السيروتونين والميلاتونين، وتُعدان مركبين طبيعيين يساعدان الطفل على الشعور السريع بالاسترخاء والدخول في دورة نوم متكاملة من حيث عدد ساعات نوم كافية، وكذلك الاستيقاظ بتوقيت منتظم يومياً.

4- قدِّمي لطفلك ثمار البطاطا حيث تُعرف في بعض المناطق بالبطاطا الحلوة، ويمكن تقديمها للطفل مسلوقة أو مشوية، ويُفضَّل أن تُقدَّم له مشوية؛ لكي لا تفقد بعض عناصرها الغذائية القيمة خلال السلق، ويُفضَّل سلقها على البخار بعد تقطيع كل حبة كبيرة إلى شرائح رفيعة، حيث تفيد البطاطا صحة الطفل التي تُعَدُّ منجماً غذائياً؛ نظراً لغناها بالكربوهيدرات الصحية، وكذلك عنصر البوتاسيوم؛ ما يحفز الجسم بشكل طبيعي على الشعور بالنعاس والاسترخاء، ومن الطبيعي أن يشعر الطفل بالرغبة في النوم بعد تناول البطاطا خاصة مع شعوره بالشبع السريع.

قد يهمك أيضاً: هل يفضل تقديم اللحوم لطفلك على وجبة الغداء أم وجبة العشاء؟

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.