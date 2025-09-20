أفكار فعاليات اليوم الوطني السعودي في المدارس 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 09:59 صباحاً - يعَد الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، والذي يوافق يوم 23 من سبتمبر الجاري، من الاحتفالات التي تهدف إلى تعزيز حب الوطن الانتماؤ وهناك العديد من الطرق لتعليم الامتنان والفخر للطفل في هذا اليوم المميز، من خلال العديد من الفعاليات. في ما يلي أمثلة على أنشطة اليوم الوطني السعودي للطفل في المدرسة، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وإظهاره الولاء والاهتمام للوطن والدولة.

ما هي أهداف الاحتفال باليوم الوطني السعودي للأطفال؟

ما هي أهداف الاحتفال باليوم الوطني السعودي للأطفال؟

مشاركة اللحظات: تُعَد الأنشطة في اليوم الوطني السعودي، ومشاركة اللحظات الممتعة التي تتمحور حول القيم الوطنية وأعرق عادات البلاد، فرصةً مثاليةً للأطفال لتنمية هوية الطفل الوطنية، واحترامه وحبه للثقافة السعوديةالوطنية، التي تُفهم على أنها حب الوطن. شعورٌ يتشكّل في السنوات الأولى من الحياة؛ فعندما يبدأ طفلكِ تعلُّم القيم الوطنية في مرحلة ما قبل المدرسة، يتجلى احترام الوطن ومفاهيم المواطنة بكثافة ووعي أكبر. وعندما يكبر، سيكونلهذا الطفل مشاركة أكثرُ جدوى في المجالات المدنية والاجتماعية والثقافية في بلادهم.

الاستماع إلى القصص: يُنصح بمناقشة الموارد الطبيعية للبلاد، ومعرفة متى ولماذا يتم الاحتفال بالأيام الوطنية، والاستماع إلى القصص التراثية أو قراءتها. وتذوُّق الأطباق الشعبية، وغناء الأغاني الشعبية.

يُنصح بمناقشة الموارد الطبيعية للبلاد، ومعرفة متى ولماذا يتم الاحتفال بالأيام الوطنية، والاستماع إلى القصص التراثية أو قراءتها. وتذوُّق الأطباق الشعبية، وغناء الأغاني الشعبية. القراءة عن التاريخ السعودي: على الرغم من أن المدرسة ليست المكان الوحيد للتعلُّم، وأن الأُسر تلعب دوراً مهماً، إلا أنه ينبغي للمدارس الاستفادة من مواردها؛ لتعليم الطلاب المشاركة في الاحتفالات الوطنية، كاليوم الوطني السعودي. وتتضمن بعض الطرق للقيام بذلك: القراءة عن التاريخ السعودي، والتعرُّف إلى الشخصيات التاريخية، وإنشاء ألغاز تتناول معلومات وطنية، وتوزيع كتب قصصية تتعلق بالوطن وما إلى ذلك.

كيف يمكن تفعيل اليوم الوطني السعودي في المدرسة؟

احتفالية العَلم السعودي

إحياءً لذكرى اليوم الوطني السعودي في 23 من سبتمبر، تعَد أبرز الفعاليات التي يُمكن تنظيمها في المدارس، هي تعزيز الشعور الوطني لدى الطلاب.

يتضمن هذا النشاط رفعَ العلم مع ترديد النشيد الوطني، كما تعَد هذه اللحظة فرصة لتقديم نبذة تاريخية عن توحيد المملكة، بالإضافة إلى إلقاء كلمات تعبّر عن الفخر والاعتزاز بالوطن.

كما يمكن إثراء الاحتفالية بقراءة قصص عن الشخصيات التاريخية، الذين ساهموا في بناء المملكة. وإلقاء خطب تروي إنجازات الوطن في مختلف المجالات. ليس هذا فحسب؛ بل يمكن أيضاً غناء الأغاني الوطنية التي تَزيد من حماس الطلاب وتعمّق حبهم لوطنهم. أيضاً من خلال احتفالية العَلم، تعزز المدارس القيم الوطنية، وتزرع في الأجيال القادمة حب الوطن والانتماء إليه.

تزيين الفصول

يُعَد تزيين الفصول بلمسات تحمل معاني وشعارات وطنية، نشاطاً مميزاً للاحتفال باليوم الوطني السعودي؛ حيث يتيح هذا النشاط للطلاب فرصةً فريدة للتعبير عن حبهم لوطنهم. يمكن تشجيع الطلاب على العمل في مجموعات؛ لإطلاق العنان لإبداعهم في تصميم ديكورات مستوحاة من تاريخ المملكة وإنجازاتها.

شجّعي الطلاب على التنافس لابتكار ديكورات للفصل إبداعية وجذابة، مثل: الملصقات التي تحمل عبارات وطنية، أو شعارات، أو رسومات تعكس معالم المملكة، وحتى لوحات فنية لشخصيات وطنية. سيعزز هذا النشاط من المشاركة الفعّالة، وروح التعاون، وتقدير الطلاب لماضي وحاضر بلدهم.

عروض ومسابقات فنية وطنية

يمكن تنظيم مسابقات مختلفة تحمل طابعاً وطنياً- الصورة من موقع Freepik

تعَد العروض الفنية التي تعبر عن حب الوطن، فكرة رائعة للاحتفال باليوم الوطني السعودي ؛ حيث يمكن تنظيم أنشطة فنية متنوّعة مثل: المسرحيات، وعروض الرقص الشعبي، أو العروض الموسيقية الوطنية. تمنح هذه العروض الطلاب فرصة للتعبير عن حبهم للمملكة، وصقل مواهبهم الفنية، كما تضيف جوّاً من المرح والفخر إلى الاحتفالات. ولإضفاء المزيد من الحيوية، يمكن تنظيم مسابقات مختلفة تحمل طابعاً وطنياً. وتتضمن هذه المسابقات:

مسابقات الخطابة.

مسابقات الرسم.

مسابقات كتابة الشعر والقصة القصيرة.

مسابقات ثقافية عن تاريخ المملكة.

وتساعد هذه المسابقات في تشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم، وتعزز الثقة لديهم في التعبير عن أفكارهم، كما تجعل الاحتفال باليوم الوطني السعودي أكثر تفاعلاً ومتعة للأطفال.

مشاهدة أفلام وثائقية عن تاريخ المملكة

يمكن أن تكون مشاهدة الأفلام الوثائقية عن تاريخ المملكة وإنجازاتها، نشاطاً بسيطاً وممتعاً؛ فيمكن عرض أفلام عن تاريخ المملكة، أو عن التطورات الحديثة التي شهدتها. يساعد ذلك الطلاب على فهم تاريخهم بطريقة مرئية وجذابة. يمكن اختيار أفلام وثائقية تعرض صوراً نادرة ومقاطع فيديو تُظهر رحلة بناء هذا الوطن.

جولة دراسية إلى متحف تاريخي

للاحتفال بطريقة تعليمية وعملية، يُمكن تنظيم جولة دراسية إلى متحف تاريخي أو مركز ثقافي. ففي السعودية، توجد العديد من المتاحف التي توثّق تاريخ المملكة، مثل المتحف الوطني في الرياض. وتتيح هذه الجولات للطلاب الاطلاع عن كثب على الموروث الثقافي والتاريخي للبلاد، من خلال مشاهدة المقتنيات، والوثائق، والصور التي تحكي قصة الأجداد ونضالهم.

