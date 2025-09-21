كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - هناك يوم مميز ورائع ولا يشبه بقية الأيام، ويجب أن يحتفل به صغارنا قبل الكبار؛ تعبيراً عن أهميته الوطنية، حيث إنه في الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر في كل عام تحلُّ ذكرى عزيزة على القلوب وهي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث تحتفل المملكة بهذا اليوم الذي يُعد من الأيام الفاصلة في تاريخها، وذلك في يوم السابع عشر من شهر جمادي الأول في العام 1351 للهجرة، ليتم بموجب هذا المرسوم الملكي تحويل اسم المملكة السعودية من اسم "مملكة الحجاز ونجد" إلى اسمها الدائم المزهر وهو المملكة العربية السعودية.

يُعد اليوم الوطني السعودي والذي تحل ذكراه الخامسة والتسعين هذه الأيام من الاحتفالات التي يجب أن نولي لها اهتماماً خاصاً على مستوى الأسرة وأن تحاول الأمهات أن يجعلنه يوماً مميزاً، بالإضافة لدور المدارس في هذا اليوم، فالأطفال هم الجيل القادم المزهر الذي سوف ترقى وتتقدم به البلاد، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بمعلم التربية الأساسية وجيه عبدالله، حيث أشار إلى أجمل أفكار توزيعات مبتكرة لليوم الوطني السعودي للأطفال والتي يمكن تنفيذها بخامات بسيطة في المنزل مع نصائح عند تنفيذها في الآتي:

خطوات هامة قبل البدء بإعداد توزيعات بمناسبة اليوم الوطني السعودي

توزيعات مبتكرة للصغار والكبار

احرصي على تخصيص مكان مناسب للقيام بهذا النشاط والاحتفاء الجميل بـ اليوم الوطني السعودي للطفل فلا يمكن أن تنثري الأوراق الملونة والأكسسوارات وأدوات العمل المختلفة التي تستلزمها هذه الفكرة في جميع أنحاء المنزل، ولذلك يمكن اعتماد زاوية أو مكان في البيت لتنفيذ الأشغال اليدوية والأنشطة مثل تخصيص وقت للقراءة والاطلاع أو الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من الأنشطة العائلية الجماعية التي تزيد من روابط المحبة والتواصل بين أفراد الأسرة. أبعدي المقصات بكل أنواعها حتى لو كانت مخصصة للورق وكذلك الآلات الحادة عن أيدي الأطفال الصغار الذين لا يعرفون خطورتها ويُقصد بهم الطفل الذي يحبو ويتنقل على أطرافه مثلاً؛ لكي لا تتسبب له مثل هذه الأدوات بالضرر، ويمكن جمع كل أدوات العمل في صناديق صغيرة محكمة الإغلاق. علمي أطفالك أهمية الحرص على النظافة والنظام وترتيب المكان من أجل نجاح العمل وسرعة تنفيذه، بحيث يهتمون بالتفاصيل وليس مجرد إنهاء العمل فيجب أن يتحروا الدقة عند اللصق على الحدود وعند القص على الخطوط، بحيث لا يخرج المقص عن الحدود المخططة للأشكال، وكذلك يجب ألا يسيل اللاصق من الجوانب والأطراف فيشوه المنظر، وبعد ذلك يجب تنظيف المكان على وجه السرعة بوجه عام وعدم تركه مليئاً ببقايا العمل من الأوراق والخيوط وأدوات التنفيذ المختلفة التي انتهوا منها، وعندما تتساءلين بينك وبين نفسك كيف أعلِّم أطفالي النظام؟ فأنت ستجدين أن القيام بمثل هذه الأنشطة وتنفيذها معًا والتي يبذل الأطفال فيها جهداً سوف تعودهم على النظام وكذلك تحمل المسؤولية. اختاري الخامات اللازمة لتنفيذ نشاط أو فكرة ما من الخامات المتوفرة في منزلك وخاصة المطبخ وركزي على عدم شراء أو استخدام خامات باهظة الثمن لكي تعودي طفلك على التوفير، ولأن سر جمال التوزيعات هو بساطتها وأنها مستمدة من خامات منزلية لا تشبه تلك التي تُباع وتوزع في المحال أو المؤسسات مثلًا، وحيث تبقى كذكرى وهدية خاصة من وإلى الأحبة.

أفكار مبتكرة لتوزيعات اليوم الوطني السعودي 95

صممي مع أطفالك علبة بها بخور العود

أعدي علباً صغيرة من الكرتون غير المقوى وذلك بعد شراء ما يعرف بـ"الباترون" من المكتبات ويكون عبارة عن قطع صغيرة من الكرتون الرقيق المخطط والمقسم دون تقطيع كامل ويُعرف ذلك التقسيم بـ"التخريم"، وقومي بطي الأجزاء المخططة بمساعدة الصغار حتى تحصلي على صندوق وأغلقيه من الجوانب بلاصق شفاف صحي واتركي الجزء العلوي مفتوحاً.

ضعي بداخل هذه العلب وبمساعدة الأطفال قطعة من بخور العود ثم أغلقيها جيدًا، ويمكن تغليفها أو لفها بقطع من قماش ما يعرف بالتل الأنيق، ومن الممكن اختيار اللون الأبيض أو الأخضر الفاتح وتُربط بشريط مناسب وقد تتدلى منه ورقة مكتوبًا عليها شعارًا وطنيًا وتقدم كنوع من الضيافات التي توزع على الضيوف في هذه المناسبة.

صممي مع أطفالك أعلامًا سعودية مصغرة يلوحون بها بفخر واعتزاز

زينة وأعلام عليها شعار الوطني السعودي

اجمعي بعض الأدوات البسيطة من مكونات المنزل و التي يمكنك بواسطتها إعداد أعلام المملكة السعودية بشكل مصغر ويمكن أن تحمل هذه الأعلام شعارات مختلفة ولكن مختصرة مثل شعار "هي لنا دار"، وهذه الأدوات من الممكن أن تجمعيها من المنزل مثل قطع قماش من اللون الأخضر وكذلك الأعواد الخشبية واللواصق الطبية غير الضارة

قصي بهدوء وبعيدًا عن الطفل الرضيع مثلًا قطع القماش بحيث تكون على شكل العلم، واكتبي عليها بخطك باللون الأبيض، وراعي ضرورة عدم كتابة آيات قرانية مثلًا عليها؛ لأنها سوف تسقط أرضًا من بين أيدي الصغار، ولذلك من المناسب أن تكتبي عليها شعارًا مناسبًا، وقومي بتغليفها بأكياس شفافة وتوزع على شكل توزيعات لكي لا تتسخ وتصبح باهتة فهناك من يحب الاحتفاظ بها بعد انتهاء يوم الاحتفال، وأن تبقى على هيئتها المغلفة كتذكار محبب لهذه المناسبة.

صممي مع أطفالك هدايا عليها شعارات وطنية

قومي بطباعة ملصقات عن شعار اليوم الوطني السعودي 95 وألصقيها على قناني ماء صغيرة لكي يقوم طفلك بتقديمها للضيوف.

نفذي فكرة لصق الملصقات التي كتب عليها شعار مثلًا أو كلمات مختصرة عن المناسبة على أقلام، وكذلك يمكنك طباعة العلم السعودي ولصقه على هذه الأقلام.

وفري بعض الأكسسوارات البسيطة المخصصة للبنات الصغيرات والمراهقات وكذلك النساء، وكذلك يمكن أن تشتري بعض ميداليات المفاتيح العادية وألصقي عليها بعض المطبوعات التي تحمل كلمات عن المناسبة.

قومي بشراء بعض الأكياس التي يحتفظ بها بالحلى والأكسسوارات وبعضها يكون متوافرًا من الخيش أو قماش القطيفة واطبعي عليها شعار اليوم الوطني95، وضعي بها هدايا رمزية بسيطة معبرة عن المناسبة.

صممي مع أطفالك توزيعات خضراء

طفلة تشكل مجسمًا بالصلصال الأخضر

اعلمي أن اللون الأخضر هو اللون الذي يحمله علم المملكة، وهو اللون الذي يرمز إلى النمو والازدهار، ولذلك يمكنك أن تصممي مع أطفالك مجموعة من التوزيعات ذات اللون الأخضر تحديدًا ويمكن أن يكون شعار الاحتفال في ذلك اليوم هو اليوم الأخضر بدءًا من ملابس الأطفال واختيار الأحذية وشرائط الشعر للبنات.

صممي مع أطفالك توزيعات من الصلصال الأخضر ويمكن أن يقوم الأطفال بتصميم سلات صغيرة من الصلصال توضع بها قطعة حلوى واحدة أو يمكن أن يصمموا أي شكل يحبونه كما أن اللعب ذاته بالصلصال ذي اللون الأخضر يشيع روحا إيجابية مناسبة للاحتفال بهذا اليوم، ولا تنسي أن التوزيعات التي تعدينها من اللون الأخضر والمرفقة ببطاقات خضراء ومكتوب عليها بعض الأشعار الوطنية سوف يحتفظ بها الصغار والكبار كذكرى لن تنسى خاصة أنها سوف تكون من أطفالك اللطفاء.

