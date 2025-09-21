في اليوم الوطني السعودي 95: بطاقات وعبارات تهنئة من الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - كلنا مسؤولون تجاه الوطن، والمسؤولية الأكبر، تتجلى في نقل هذه المسؤولية إلى الأطفال، من خلال زرع القيم الوطنية في نفوسهم، إذا كنت تبحثين عن عبارات ملهمة ومناسبة للأطفال للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي الذي يصادف في الـ 23 من سبتمبر، تقدم لك "الخليج 365 وطفلك" عبارات عن هذه اليوم للأطفال ستجعلهم يشعرون بفخر واعتزاز بأرضهم ووطنهم السعودية، فقومي من خلال طابعة البيت، بنسخ ورقة عليها عبارة يتمكن طفلك من قراءتها، وليضع عليها توقيعه، ويهديها لأفراد عائلته، هو تصرف إنساني صغير، سيعني الكثير لمن حوله.

كيف لا أفخر وتلك الصحراء القاحلة استحالت ناطحات تلوح في السماء، في هذا اليوم يرفع كل مواطن رأسه فخراً واعتزازاً بما تحقق على أرض وطنه الكريم، كل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بخير وأمان.

بترابك الطاهر رسخت جذوري واخضرّت أغصاني وازدهرت أوراقي، فهو ماض مجيد وحاضر باهر، نفخر فيه بإيماننا وهويتنا وإنجازاتنا وقوتنا، ولتمتلئ نفوسنا بالفخر والاعتزاز مع كل كلمة من النشيد الوطني السعودي.

أنا أنتمي إلى الوطن وأحيا من أجله، 95 عاماً مضت ويحق لنا أن نفخر بماضينا المجيد وحاضرنا البهيج ونفخر بهويتنا وقوتنا وإنجازاتنا ومعتقداتنا وكل عام ونحن درع قوي للسعودية وكل عام ووطني الحبيب بخير، وهي فرصة لتعليم الطفل كيفية الانتماء إلى الوطن.

أنت وطني الذي ينبض القلب بحبه، وأنت البيت الذي نلجأ إليه من البرد والحر والخوف والجوع

صنعت تاريخًا مشرفًا في كافة الميادين، ومختلف المجالات، في هذا اليوم الوطني هو فرصة لنكون أبطال وطننا، لنحتفل سوياً ونبني مستقبلاً أفضل!

في سعوديتنا عراقة التاريخ وأصالة الحاضر وطموح المستقبل، وأنا فخور بكوني جزءاً من هذا الوطن العظيم، في اليوم الوطني نحتفل بالإنجازات والفخر.

نحن مملكة الخير و حب العطاء ... والأخضر طريقنا، وبناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان... ونحن لها يا وطن.

يكفي المملكة العربية السعودية شموخًا أنّها تباركت بمولد أشرف الخلق والمرسلين محمد

نحن في أرض الإيجابية والنمو والتطور إننا وبكل فخر في السعودية سيدة العروبة الأصيلة.

