علاج حروق طفلك في المنزل.. إسعافات أولية وأخطاء تجنبيها

عادةً ما يكون الأطفال نشيطين وفضوليين في الحياة اليومية، لذا، ليس من المستغرب أن يصاب طفلك بالحروق البسيطة، فقد يصاب الأطفال بالحروق لأسباب مختلفة فإذا لم تُعالج هذه الجروح بسرعة، فقد تُسبب ألماً طويل الأمد، بل وقد تُعرّضهم لخطر العدوى. لحماية طفلكِ إليكِ وفقاً لموقع "بولد سكاي" أبرز العلاجات التي يمكنكِ تجربتها.

أنواع الحروق عند الأطفال

تتضمن بعض الأسباب الشائعة التعرض للماء الساخن فإن انسكاب الماء الساخن أو الاستحمام به أو التعرض المفرط لحروق الشمس، أو لبعض المواد الكيميائية، وذلك لأن بشرة طفلك تعد أرق وأكثر حساسية مقارنة ببشرة البالغين، فقد يصاب الطفل بالحروق بشكل أسرع وأعمق حتى لو تعرض للحرارة لفترة قصيرة فقط، ولهذا فإن معرفة درجة الحروق لدى الأطفال تعد مهمة لتحديد الإسعافات الأولية المناسبة.

وإليكِ عدة أنواع من الحروق لدى الأطفال والتي تحتاج إلى فهمها قبل تحديد كيفية علاجها.

حروق من الدرجة الأولى (سطحية)

حروق الدرجة الأولى تؤثر على طبقة الجلد الخارجية-الصورة من موقع AdobeStock

الحروق من الدرجة الأولى لدى الأطفال تؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد وعادة ما تؤدي إلى ظهور الجلد باللون الأحمر، والشعور بالألم، والتورم قليلاً، دون ظهور أي بثور وتشفى هذه الحالة عادة خلال 3 إلى 6 أيام وقد يتقشر الجلد بشكل خفيف خلال 1 إلى 2 يوم بعد الإصابة.

حروق من الدرجة الثانية

في الحروق من الدرجة الثانية، عادةً ما يكون الضرر الجلدي أعمق، وقد يشمل الطبقات السفلى منه و تظهر على الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من الحروق علامات الاحمرار والتقرحات وتورم الجلد ويشعرون بألم شديد وفي بعض الأحيان، قد تنفجر بثور الحروق وقد يبدو سطح الجلد رطباً وأحمر فاتحاً، ويمكن أن يختلف وقت الشفاء من بضعة أسابيع إلى فترة أطول اعتماداً على شدة الحرق.

حروق الدرجة الثالثة والرابعة

تعد أشد أنواع حروق الأطفال وعادةً ما تُصيب الحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة جميع طبقات الجلد، وصولاً إلى الأنسجة التي تحتها، بما في ذلك الأعصاب وقد يبدو الجلد جافاً، أو أبيض شاحباً، أو شمعياً، أو حتى بنياً ومتفحماً، وقد يشعر بالخدر في المنطقة المحروقة.

تتطلب عملية الشفاء من هذا النوع من الحروق إجراءات طبية مثل ترقيع الجلد.

الإسعافات الأولية للحروق عند الأطفال

علاج حروق طفلك بسرعة وبشكل مناسب أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من تلف الجلد وخطر الإصابة بالعدوى، وإليكِ بعض الطرق التي يمكنك القيام بها لعلاج الحروق عند الأطفال.

تبريد المنطقة المصابة على الفور

يمكنكِ تشغيل الماء البارد الجاري (وليس الماء المثلج) على المنطقة المحروقة لمدة 20 دقيقة تقريباً فإذا لم يكن ذلك ممكناً، يمكنكِ ضغط المنطقة بمنشفة نظيفة مبللة بالماء البارد. تجنب تبريد جسم الطفل بالكامل لتجنب الشعور بالبرد.

التخلص من الأكسسوارات

إذا كانت هناك ملابس أو أكسسوارات في منطقة الجرح، يمكنك خلعها بعناية وتجنب إزالة الملابس أو المجوهرات الملتصقة بالجلد بالقوة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الجرح.

حماية الجرح بضمادة نظيفة

غطِّي حرق طفلك بقطعة قماش نظيفة، أو شاش معقم، أو غلاف بلاستيكي. تأكدي من أن الضمادة غير مشدودة ولا تضغطي على الجرح، وفي المقابل لا تتركيها لمدة تزيد عن ساعة.

إعطاء مسكنات الألم

تأكدي من إعطاء الدواء وفقاً لتوصيات عمر الطفل ووزنه-الصورة من موقع AdobeStock

إذا شعر طفلك بألم أو انزعاج، يمكنك إعطاؤه الباراسيتامول أو الإيبوبروفين حسب الجرعة لتخفيف الألم، وتأكدي من إعطاء الدواء وفقاً لتوصيات عمر الطفل ووزنه.

تجنبي استخدام العلاجات المنزلية

هناك العديد من الأساطير التي تقول إن استخدام المكونات المنزلية، مثل معجون الأسنان، يمكن أن يخفف الألم الناتج عن الحروق.

لكن تعد اعتقادات خاطئة فاستخدام معجون الأسنان على الحروق قد يُفاقم الجرح ويزيد من خطر العدوى. لذلك يعد من الأفضل تجنب بعض المكونات التي يُعتقد عادةً أنها تساعد على تخفيف الحروق، مثل معجون الأسنان أو الزيت.

فتح البثور

إذا تسبب الحرق في ظهور بثور، اتركيها سليمة فإن فتح بثور الحروق قد يفتح الطريق أمام الجراثيم للدخول والتسبب في العدوى للأطفال.

طلب المساعدة الطبية فوراً

اصطحبي طفلك إلى الطبيب فوراً إذا كان الحرق عميقاً أو أكبر من 3 سم أو كان على الوجه أو اليدين أو القدمين أو المناطق الحساسة مثل الجهاز التنفسي، وذلك لأن الحروق في هذه المنطقة تحتاج إلى معاملة خاصة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة ومن المهم معرفة أن علاج الجروح عند الأطفال يتطلب الهدوء، فمن خلال فهم كيفية علاج الحروق عند الأطفال منذ البداية، يمكنكِ المساعدة في تخفيف آلام طفلك ومنع حدوث مضاعفات الحروق الأكثر خطورة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص