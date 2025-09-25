4 أسباب مرتبطة بالأم الحامل تؤدي إلى الولادة المبكرة

ما مفهوم الولادة المبكرة؟

4 أسباب ترفع احتمالات الولادة المبكرة عند الحامل

1- حدوث مشاكل في المشيمة

جنين في رحم الأم

2- وجود نزيف من الرحم

توقعي أنه في حال حدوث أي نزف لديك خلال الثلث الثاني من فترة الحمل، أي في الأشهر الرابع والخامس والسادس مثلاً، فيعني ذلك أن هناك احتمالات كبيرة لأن تتعرضي إلى الولادة المبكرة، حتى مع علاج النزف وتوقفه.

لاحظي أن النزف الرحمي يكون مصحوباً بانقباضات منتظمة الوتيرة أو متكررة في منطقة البطن، مع الإحساس بحدوث ضغط في منطقة الحوض أو أسفل البطن، مع مصاحبته لآلام مستمرة في أسفل ظهرك، وكذلك حدوث تغيرات في الإفرازات الطبيعية، بحيث تصبح مخاطية ولزجة ومختلطة بالدم، وقد ينزل معها ماء الجنين، فيعني ذلك أنك سوف تصبحين معرضة للولادة المبكرة.

3- إصابة الحامل بتسمم الحمل

ضغط دم الحامل

​​​

اعلمي أن مصطلح تسمم الحمل يُطلق على الحالة التي تُصاب فيها الحامل بعدة أعراض مجتمعة معاً؛ ما يهدد حياتها من الأساس، وليس فقط يهدد الحمل، حيث تُصاب الحامل بحالة من اضطراب وظائف الجسم الحيوية، وتحدث عادة لديها بعد الأسبوع العشرين من أسابيع الحمل، ويتسبب ذلك في ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، مسبباً الصداع الشديد وظهور بروتين في البول.

توقعي أن تحدث لديك مضاعفات خطيرة؛ مثل تلف الكبد والكُلَى، وقد تصابين بسكتة دماغية في حال لم تخضعي للمراقبة الطبية، وغالباً ما يتم اتخاذ قرار الولادة المبكرة مع تصنيف حالتك ضمن الحمل الخطر؛ بسبب إصابتك بما يُعرف بتسمم الحمل، حيث يؤدي إلى إصابتك بأعراض أخرى؛ مثل ظهور مشاكل النظر، مثل الحساسية للضوء أو عدم وضوح الرؤية، مع ظهور تورم في الوجه والساقين والكاحلين، وشعور الحامل بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

4- وجود مشاكل في عنق الرحم

نصائح مهمة تقلل من احتمالات التعرض للولادة المبكرة

حامل بصحة جيدة

احرصي على مراقبة أي أعراض غير طبيعية قد تظهر على جهازك البولي؛ مثل حدوث تغير في لون البول وقوامه مثلاً، ويجب في هذه الحالة أن يطلب منك الطبيب إجراء مسحة، والتأكد من مسبب الالتهابات؛ لكي تحصلي على علاج مناسب قبل حدوث مضاعفات تمتد إلى عنق الرحم وتؤذي الجنين حين تصل إليه.

اهتمي بالتواصل المستمر والفحص الدوري مع طبيبك، مع ضرورة الذهاب إليه بلا تردد في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية، حيث يلعب الوعي والثقافة الصحية دوراً كبيراً في تقليل نسبة واحتمالات التعرض للولادة المبكرة؛ فهناك حالات تتغاضى عنها الحامل؛ مثل حدوث نزف على شكل نقط والمغص المتقطع، والشعور بثقل وألم دائميْن في أسفل البطن، ولكنها تكون أعراضاً منذرة بولادة مبكرة.

اطلبي من طبيبك أن يواظب على قياس طول عنق الرحم في الأسبوع الثامن عشر من أسابيع الحمل؛ أي في الشهر الخامس، لكي يتأكد من أن عنق الرحم ما زال مغلقاً، ما يعني أنه ليست هناك احتمالات لحدوث ولادة مبكرة، حيث إن هناك مشاكل قد يمكن علاجها في هذا الشهر قبل تفاقمها.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 07:02 صباحاً

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.