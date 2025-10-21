كيف تتعاملين مع فتحات اليافوخ في رأس مولودك حتى تمام انغلاقها؟

تعريف يافوخ المولود

أمٌّ تحمل رأس المولود

اعلمي أن اليافوخ الذي نسمع عنه، ويتردد اسمه بخوف وقلق بين الأمهات، ولا يتوقفن عن التوصية بضرورة عدم لمسه، هو عبارة عن مجموعة من النقاط اللينة في جمجمة المولود، والتي تبقى كذلك خلال الأشهر الأولى من حياته، وهذه المناطق أو النقاط الطرية عبارة عن غضاريف تقوم بمهمة الربط بين عظام جمجمة المولود، ومع الوقت وتقدم الطفل بالعمر سوف تتحول إلى عظام قوية تحمي دماغ الطفل وتحافظ عليه.

لاحظي أن اليافوخ لدى المواليد يتكون من أربعة أقسام تحتوي على ست نقاط لينة، وهذه الأقسام هي اليافوخ الخلفي واليافوخ الأمامي، وتقع في منطقة خط المنتصف من جمجمة المولود، أما اليافوخ الجانبي الأمامي فهو مكون من نقطتين لينتين، وبالنسبة لليافوخ الجانبي الخلفي، فهو مكون أيضاً من نقطتين لينتين، وعموماً يبلغ مقاس اليافوخ الأمامي عند الأطفال المواليد حوالي من 3-4 سم.

متى يُغلَق يافوخ المولود؟

اعلمي أن يافوخ الطفل يبدأ في الانغلاق تدريجياً؛ حتى يغلق طبيعياً وبشكل تام ما بين عمر العام إلى عمر العامين، ويبلغ العمر المتوسط لإغلاق اليافوخ لدى معظم الأطفال عند بلوغهم سن أربعة عشر شهراً، وفي حالات نادرة قد يغلق في عمر ثمانية أشهر.

لاحظي أن اليافوخ الخلفي عند الطفل يغلق قبل الولادة مباشرة، أو على عمر شهرين إلى ثلاثة أشهر خصوصاً عند المواليد ناقصي النمو.

اعلمي أن أهمية متابعة انغلاق اليافوخ تنصب في اطمئنان الأم على نمو مخ الطفل؛ حيث إن اليافوخ الأمامي والخلفي يسمحان بنمو ما يقارب الـ80% من مخ الطفل في أول عامين من عمره.

اهتمي بمراقبة منطقة اليافوخ عند طفلك، وسوف تلاحظين انتفاخاً في منطقة اليافوخ الأمامي في حال بكاء الطفل الشديد، أو بسبب الترجيع أي القيء، فعندما يتقيأ الطفل سوف يرتفع اليافوخ بشكل تلقائي، أما استمرار انتفاخ اليافوخ لما بعد عمر السنتين فيجب أن تذهبي بطفلك إلى الطبيب، فقد يكون الطفل مصاباً بالتهاب السحايا أو ما يُعرف باستسقاء المخ أو وجود ضغط داخل المخ أو إصابته بالعدوى.

نصائح هامة للتعامل مع رأس المولود

لا تُلبسي مولودك قبعة

مولود يرتدي قبعة

لا تضعي شرائط عريضة حول رأس مولودتك

رأس المولودة

احملي مولودك بطريقة صحيحة لحماية رأسه

لا تستخدمي وسادة لنوم مولودك في شهوره الأولى

امتنعي تماماً عن استخدام الوسادة، مهما كانت طرية ورقيقة تحت رأس مولودك أثناء النوم، وذلك منذ ولادته حتى يتم السنة؛ لأن الأبحاث العلمية قد توصلت إلى أن هناك زيادة في نسبة حدوث متلازمة الموت المفاجئ عند المواليد الذين ينامون على وسادة أكثر من أولئك الذين ينامون على السرير الذي توضع عليه حشية مناسبة مباشرة دون استخدام وسادة مرتفعة.

امتنعي عن استخدام الوسادة لمولودك تماماً؛ لأن الوسادة تؤدي إلى التسبب في مشاكل خطيرة بالعمود الفقري عند الطفل، ويكون من الصعب علاج هذه المشاكل دون جراحات، ومن بينها تحدب ظهر الطفل، والذي قد يستمر معه طول حياته، ولذلك يجب أن ينام المولود على حشية مستوية وليست طرية جداً؛ لأنها أيضا قد تؤذي عموده الفقري أيضاً.

عدم تنويم المولود على هيئة واحدة دون تغيير جهة نومه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً