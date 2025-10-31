أسماء بنات من شخصيات كرتونية مشهورة تركت بصمة في ذاكرتنا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 04:07 صباحاً - يختار بعض الآباء والأمهات أسماء بنات من أفلام الرسوم المتحركة لتأثرهم بالشخصيات أو لجمال الاسم أو للتعبير عن حبهم لهذه الأفلام التي تركت بصمة في ذاكرتهم. قد يرون أن هذه الشخصيات تتمتع بصفات جذابة مثل القوة أو اللطف أو الذكاء، ويشعرون بالارتباط العاطفي مع قصصها. كما أن أسماء الشخصيات الكرتونية غالباً ما تكون فريدة وذات معنى خاص، مما يجعلها خيارًا مميزًا.

جمعت لكم "الخليج 365 وطفلك" مجموعة أسماء بنات مميزة من شخصيات كرتونية مشهورة مع تفاصيل دقيقة عن كل شخصية، وكيف هي شخصيتها، وما الذي يميزها. إليك قائمة أولى من 20 شخصية كرتونية أنثوية بارزة:

5 أسماء بنات لشخصيات أنمي محاربات

ميكاسا: اسم بنت، ياباني مستوحى من اسم سفينة حربية

ميكاسا

اسم بنت، ياباني مستوحى من اسم سفينة حربية، ميكاسا أكرمان هي شخصية رئيسية في سلسلة "هجوم العمالقة"، وهي جندية استثنائية ومقاتلة ماهرة تنتمي إلى عشيرة أكرمان، وتشتهر بوفائها الشديد لصديق طفولتها إيرين ييغر. بعد مقتل والديها، تبنتها عائلة إيرين، ويُعتبر إيرين محور حياتها الرئيسي. تتميز بقوتها البدنية ومهاراتها العالية في استخدام معدات المناورة، مما يجعلها واحدة من أفضل الجنود في فيلق الاستطلاع.

صفات شخصية ميكاسا

هي من أصول آسيوية ويابانية شجاعة، تتميز بالوفاء فهي لم تخلع الوشاح الأحمر الذي أعطاه لها إيرين قط. هادئة، وتحمل مشاعر عميقة نحو صديقها "إيرين ييغر"، وتمثل الإخلاص والقوة الهادئة، وغالبًا ما تُرى كمثال للفتاة المحاربة التي لا تستسلم.

ساكورا

هي من أسماء بنات شائعة في اليابان، ويعني "زهرة الكرز"، أطلق على، ساكورا هارونو وهي شخصية رئيسية في مسلسل ناروتو، وهي عضو في الفريق السابع مع ناروتو وساسكي، وتشتهر بمهاراتها الطبية الممتازة. في بداية السلسلة، كانت تركز على اهتمامها بساسكي، وتواجه صعوبات في القتال، لكنها تطورت تدريجيًا لتصبح نينجا قوية وقادرة على استخدام التشاكرا ببراعة. شاركت في الحرب العظمى الرابعة كجزء من القوات الطبية.

صفات شخصية ساكورا

تطورت ساكورا لتصبح شخصية قوية ومستقلة، ورغم أنها لا تزال تهتم بساسكي، إلا أنها أصبحت قادرة على التركيز على أهدافها الخاصة وحماية زملائها في الفريق. وهي ذكية، مجتهدة، عنيدة، ومخلصة لأصدقائها. ترمز شخصيتها إلى التحول والنضج، من فتاة حساسة إلى امرأة قوية وواثقة.

هيناتا

هو اسم بنات ياباني ويعني "مكان مشمس" أو "مواجهة الشمس"، وقد عرفت هيناتا هيوغا في الإنمي، وهي شخصية في مسلسل ناروتو، تتميز بالخجل واللطف، وهي وريثة عشيرة هيوغا المعروفة بقدرة البياكوغان. بدأت كنينجا ضعيفة وغير واثقة بنفسها، لكنها نمت وتطورت بفضل إعجابها بناروتو، الذي ألهمها لتصبح أقوى مقاتلة شجاعة. أتقنت أساليب الدفاع عن النفس و القتال بالعشيرة وتفوقت في مواجهات قوية، بما في ذلك مواجهة باين للدفاع عن ناروت.

صفات شخصية هيناتا

هي من عشيرة مرموقة، خجولة وهادئة في البداية، لكنها تصبح من أشجع المقاتلات، ومن صفاتها: أنها لطيفة، خجولة، لكنها تمتلك قلبًا قويًا وإصرارًا هائلًا. وترمز شخصيتها إلى الحب الهادئ الذي يتحول إلى قوة داخلية.

نامي

اسم يطلق على البنات في اللغة اليابانية، ويعني "الموجة" أو "التفاحة الحمراء" أو "الجميلة" نامي، هي شخصية كرتونية، وملاحة طاقم قراصنة قبعة القش في مسلسل "ون بيس"، وتتميز بذكائها الحاد وحبها للمال والكنوز، وتحلم برسم خريطة للعالم بأكمله. في القتال، تستخدم عصا الطقس القادرة على التلاعب بالظواهر الجوية، بالإضافة إلى استخدام أنوثتها وذكائها لخداع الآخرين.

صفات شخصية نامي

لديها وشم يمثل البرتقال على كتفها الأيسر بعد أن كانت تحمل وشم أرلونج. الملاحة الذكية في طاقم قراصنة قبعة القش هي ذكية جدًا، ماهرة في رسم الخرائط، تحب المال لكنها وفية لأصدقائها، وترمز شخصيتها إلى الذكاء العملي والقدرة على التغلّب على الماضي المؤلم.

ريه

اسم يطلق على البنات في اليابان، ومعنى الاسم "الحب الجميل" أو "المودة الجميلة"، وقد اشتهرت به ريه أيانامي، وهي شخصية رئيسية في مسلسل الأنمي Neon Genesis Evangelion. ريه هي طيارة "الإيفانجيليون الوحدة-00" وهي فتاة غامضة في البداية تظهر سلوكها غير المعتاد. مع تطور الأحداث، تبدأ في التواصل أكثر مع الآخرين، خاصة زميلها في الصف شينجي إيكاري. كما يتضح لاحقًا أن لها دورًا محوريًا في الأحداث النهائية للمسلسل.

صفات شخصية ريه

وهي فتاة غامضة تقود أحد الروبوتات العملاقة لحماية الأرض. صامتة، غامضة، ولكنها تمتلك مشاعر إنسانية عميقة تخفيها، وترمز شخصيتها، إلى الغموض والهدوء الممزوج بالضعف الداخلي.

5 أسماء بنات عصرية لشخصيات ديزني

بيلا: يعني جميلة وهو اسم مؤنث من أصول لاتينية

بيلا

اسم "بيلا" يعني جميلة وهو اسم مؤنث من أصول إسبانية ولاتينية وإيطالية ويونانية. كما يعتبر اختصاراً لأسماء أخرى تنتهي بـ "-bella" مثل إيزابيلا وأنابيلا. وهي شخصية بيلا في فيلم "الجميلة والوحش" كانت فتاة ذكية ومحبة للقراءة، تعيش في قرية فرنسية وتعتبر غريبة الأطوار بسبب شغفها بالكتب. تتميز بكونها حرة وشجاعة وتتوق للمغامرة وتخالف معايير قريتها التي تهتم بالمظاهر. تقع في حب الوحش لإنقاذ والدها، وتكتشف جوهره الطيب خلف مظهره المخيف.

صفات شخصية بيلا

ترتبط بالجمال والجاذبية والرقة والحس الفني المرهف. فتاة ذكية من قرية صغيرة تقع في حب الوحش رغم مظهره. وهي مثقفة، حنونة، شجاعة، فتاة تحب القراءة والمغامرة، ترمز شخصيتها إلى الجمال الداخلي وقوة التعاطف.

إلسا

إلسا، هو اسم علم مؤنث ذو أصل جرماني، وهو اختصار للاسم "إليزابيث".له معانٍ أخرى متعددة حسب اللغات والثقافات المختلفة، مثل "الحقيقة" في السويدية والإسبانية، و"النبيلة" في بعض اللغات. وهي البطلة الثانية لفيلم ديزني الكلاسيكي ملكة الثلج الذي صدر عام ٢٠١٣، والبطلة الرئيسية لجزئه الثاني الصادر في عام ٢٠١٩. ولدت بقوى الثلج والجليد، وكانت إلسا أول مولودة للملك آجنار والملكة إدونا، والأخت الكبرى للملكة آنا، والملكة السابقة لمملكة أرنديل. وخشيت إلسا معظم حياتها اليافعة أن تكون قواها وحشية ومؤذية.

صفات شخصية إلسا

تتميز شخصية إلسا بأنها متزنة، ملكية، ومتحفظة ظاهريًا، لكنها تعيش في صراع داخلي بسبب الخوف من قواها السحرية التي تتحكم بالجليد والثلج، مما يجعلها منطوية ومنعزلة في البداية. أميرة تمتلك قوى سحرية تتحكم بالجليد وتحاول السيطرة عليها. وهي رزينة، قوية، لكنها عاطفية ومتحفظة، وترمز شخصيتها إلى التحرر من الخوف وتقبّل الذات.

موانا

اسم "موانا" يعني "المحيط" أو "البحر" في العديد من اللغات البولينيزية مثل الهاواي والماوري. وقد زادت شهرة الاسم عالميًا بفضل فيلم ديزني الشهير الذي يحمل نفس الاسم مستوحاة من الأساطير البولينيزية، تم تصوير موانا على أنها ابنة قوية الإرادة لرئيس قرية بولينيزية.

صفات شخصية موانا

تتشابه موانا كثيرًا مع أميرة ديزني الأخرى وهى بوكاهونتاس فكلتاهما ابنة زعيم كما يمثل اللون الأحمر في ملابس موانا تراثها الملكي كإبنة زعيم. كما يرمز عقد موانا إلى ارتباطها بالأرض والبحر، وقد اختير من بين 40 تصميمًا قبل أن يستقر الرسامون على التصميم النهائي. ومن صفاتها، أنها مغامِرة، عنيدة، مليئة بالإيمان بنفسها، ترمز شخصيتها، إلى الإرادة الحرة والقيادة بالفطرة.

آريل

آريل، اسم يعني الفتاة القوية والشجاعة، وقد اشتهرت به حورية البحر صاحبة الصوت العذب التي تعيش بأعماق البحار، الابنة الصغرى لملك البحار شيبان، في فيلم الحورية الصغيرة التي تهوى جمع مقتنيات البشر وتراقبهم عن كثب من حين لآخر، ورغم تحذيرات والدها المتكررة من الاختلاط بالبشر تقع آريل في حب الأمير عريق والذي أنقذته بنفسها عندما احترقت سفينته، ومع عدم تفهم والدها الملك لأحلامها وقيامه بتدمير مقتنياتها عند اكتشافه لأمرها.

صفات شخصية آريل

عمرها 16 عامًا، هي صهباء جميلة تتميز بشعرها الأحمر وصوتها العذب. فقدت أمها وهي صغيرة عندما كانت تهم بإنقاذ بناتها فقتلتها سفينة قراصنة. وأبوها كان يحبها كثيرًا وهي شغوفة بعالم البشر تتمنى أن تصبح إنسانة. هي فتاة فضولية، حالمة، جريئة، إذ ترمز شخصيتها إلى الفضول والإحساس بالشغف وبالحرية.

مريدا

الأميرة مريدا هي الشخصية الرئيسية في فيلم بيكسار "الشجاعة"، انضمت مريدا لخط أميرات ديزني لتكون الأميرة الحادية عشرة وأول شخصية لبيكسار في الخط وذلك بتاريخ 11 مايو 2013. لمريدا شعر طويل، مجعد، أحمر ناري، ذات عيون زرقاء، لديها بشرة شاحبة، وجسم نحيل. زيها الرئيسي هو ثوب تقليدي أزرق مخضر داكن، مصنوع من القطن، فيه شقوق أنيقة للحركة أثناء الرماية.

صفات شخصية

لا تركز مريدا على الزواج من أمير، ولكن بدلًا من ذلك هي ترغب في أن تكون حرة وتغيير مصيرها. بعد التدقيق من قبل النقاد حول الشخصية، قالو أنها مراهقة متقلبة المزاج ونموذجية جدًا، مجادلة وعاصية أميرة اسكتلندية تحب الرماية وتتمرد على فكرة الزواج التقليدي. وهي مستقلة، قوية، متمردة، عنيدة، ترمز شخصيتها إلى تمكين الفتاة وإعادة تعريف الشجاعة.

5 أسماء بنات كلاسيكية لشخصيات ديزني

جاسمين: هو اسم يعني زهرة الياسمين البيضاء

جاسمين

اسم "جاسمين" هو اسم علم مؤنث أصله فارسي ويعني "زهرة الياسمين البيضاء ذات الرائحة العطرة الجميلة"، ويرمز للجمال والنقاء والرقة. وهو يعتبر النسخة الأجنبية من اسم "ياسمين". وهي الأميرة المتمردة والمستقلة في فيلم ديزني "علاء الدين"، وهي ابنة السلطان في مملكة أغربة. تشعر ياسمين بالإحباط من حياتها في القصر والضغوط للزواج من أمير، وتتمتع بحس قوي بالالتزام تجاه شعبها.

صفات شخصية جاسمين

تتميز شخصيتها بالقوة والاستقلالية، ورغبتها في اتخاذ قراراتها بنفسها، كما أنها صديقة وفية لحيوانها الأليف "راجا".

وهي أميرة من مملكة أغراباه ترفض الزواج من دون حب، حرة، طيبة، جريئة. إذ ترمز شخصيتها إلى الحرية في الاختيار وتمرد الأنثى على القيود.

رابونزل

اسم رابونزل مشتق من الكلمة الألمانية التي تشير إلى نبات عشبي يُعرف علميًا باسم اللفت البري، وهو نبات تُؤكل أوراقه وجذوره. وقد اشتهرت الشخصية في فيلم تانجليد، وهي أميرة ذات شعر أشقر واسمها رابونزل لكن ألقت عليها ساحرة شريرة لعنة، حين حاولت أن تقص شعرها وهي طفلة لتحتفظ بها فتغير لون تلك الخصلة واستحال لونها من الذهبي إلى البني فقامت العجوز الشريرة بخطف الطفلة وأخذها إلى برج بعيد عن العيون وتربيها على أنها ابنتها.

صفات شخصية رابونزل

أميرة محبوسة في برج، تعيش مع حيوانها الأليف، والذي هو حرباء يدعى باسكال، تمتلك شعرًا سحريًا يشفي الجروح. وهي فتاة مرحة، حالمة، شجاعة، فضولية. ترمز شخصيتها إلى الحرية والنور الداخلي.

سنووايت

اسم "سنو وايت" (Snow White) يعني "بياض الثلج" باللغة الإنجليزية، وهو اسم شخصية خيالية مشهورة استُوحي من قصة خرافية ألمانية الأصل. تم تسميتها بهذا الاسم بسبب بياض بشرتها الشديد الذي يشبه بياض الثلج. وسنو وايت هي بطلة القصة وابنة زوج الملكة الشريرة. وصفتها مرآة الملكة الشريرة السحرية بأنها "أجملهن". بعد نجاتها من عدة محاولات اغتيال دبرتها الملكة، لجأت إلى منزل الأقزام السبعة.

صفات شخصية سنووايت

أول أميرة في عالم ديزني، تهرب من زوجة أبيها الشريرة وتعيش مع الأقزام. وهي مسالمة وطيبة، لا تحب الدخول في مشاكل وعندها قدرة كبيرة على الإقناع وكسب تعاطف أغلب من حولها. فهي بريئة، محبة، متفائلة، وتميل شخصيتها إلى النقاء والطيبة المطلقة.

سندريلا

اسم سندريلا يعني "فتاة الرماد الصغيرة" أو "الرماد". أصل الاسم هو كلمة فرنسية مركبة من "cinder" (رماد) و "ella" (اسم الفتاة)، وجاءت التسمية من جلوسها بجوار المدفأة مغطاة بالرماد. لذلك، يُشير الاسم أيضًا إلى الشخص الذي يُهمل ويُستهان به في البداية، لكنه يحقق شهرة أو نجاحًا غير متوقع لاحقًا

وقد اشتهرت قصة الأطفال هذه كثيرا منذ الخمسينات، وهي فتاة طيبة تعيش مع زوجة أبيها القاسية وابنتيها المتعجرفتين، تُعامل كخادمة في بيتها. بمساعدة العرّابة السحرية، تحضر حفلة الأمير وتفقد حذاءها الزجاجي، الذي يصبح مفتاح تحقيق حلمها.

صفات شخصية سندريلا

سندريلا تُصوَّر عادةً على أنها لطيفة، غير أنانية، وحقيقية، بينما غالبًا ما توصف أخواتها بأنهن قاسيات، أنانيات، ووقحات. يمكن دعم هذه السمات بأفعال الشخصيات، والحوار، والأفكار طوال القصة. فهي فتاة طيبة القلب، صبورة، مؤمنة بالأمل والعدالة. وترمز شخصيتها إلى الحلم والتحول من الظلم إلى السعادة بفضل الإيمان بالخير.

أورورا

اسم "أورورا" هو اسم لاتيني مؤنث يعني الفجر أو ضوء الصباح، وهو مشتق من الظاهرة الطبيعية المعروفة بـ الشفق القطبي، وقد ظهرت في فيلم الأميرة النائمة في الخمسينات، وعند ولادتها، تُلقي الساحرة الشريرة “ماليفسنت” لعنةً عليها بأن تغفو إلى الأبد بعد وخز إصبعها بإبرة المغزل. تُخفيها الجنيات الثلاث في الغابة باسم "براير روز”، لكنها تقع في حب الأمير فيليب، الذي ينقذها.

صفات شخصية أورورا

هي فتاة مهذبة وناعمة، تُظهر أيضًا جانبًا خجولًا وحذرًا في البداية، خاصةً مع الغرباء، بسبب تربيتها المنعزلة. حالمة، رقيقة، رزينة الصوت والحركة، تمثل النقاء الكلاسيكي للأميرات. تجسد الجمال النائم المنتظر للصحوة بالحب والأمل.

5 أسماء بنات شريرات لشخصيات أنمي

ميدوسا: هي ساحرة ذات طبيعة شريرة

ميدوسا

اسم ميدوسا يعني "الحارسة" أو "الحامية" وهو اسم بنت يوناني قديم. ومع ذلك، يرتبط الاسم ارتباطًا وثيقًا بالشخصية الأسطورية "ميدوسا" التي اشتهرت بجمالها ثم تحولت إلى شخص مخيف، ولذلك أصبح معناه أيضًا "المُرعبة" أو "المُخيفة"، وقد اشتهرت الشخصية في فيلم الأنمي: Soul Eater، الذي تدور أحداثه حول أكاديمية تدرب طلابًا على اصطياد الأرواح الشريرة لحماية العالم.

صفات شخصية ميدوسا

وميدوسا هي ساحرة ذات طبيعة شريرة تتظاهر بأنها ممرضة لنشر الخوف والجنون، بارعة في السحر والتحكم بالثعابين. كما أنها عديمة الرحمة. تستخدم العلم وقوتها لتحقيق طموحاتها المظلمة. وترمز شخصيتها إلى الخداع، وحب السيطرة على الآخرين.

إيسديث

الاسم مشتق من عبارة تعني "أنا سادية" وقد اشتهرت شخصيتها في فيلم "أكامي غا كيل!"، وتدور أحداثه حول فرقة من الأبطال الذين يقاتلون ضد الإمبراطورية الفاسدة، وهي قائدة عسكرية قوية معروفة بقوتها في التحكم بالجليد. بينما تقف إسديث في طريقهم كقائدة لقوات الإمبراطورية.

صفات شخصية إيسديث

إيسديث هي شخصية فخمة جدًا ، تحب الأقوياء و تكرة الضعفاء، قوية جدًا وتعد أقوى فتاة في الإمبراطورية من وجهة أن الضعفاء ليس لهم حق في العيش، تقود الجيش الذي يحمي الجيغر و يعد أقوى الجيوش في العاصمة، أي شخص يعد خطرًا على العاصمة تقتله بلا أدنى رحمة، هي شخصية قاسية ودموية لكنها ذكية جدًا. تمتلك قوة الجليد وتتحكم بالثلوج. وتؤمن أن الأقوى فقط يستحق العيش.

نيكو روبين

ليس هناك معنى واضح للاسم، "نيكو" و "روبين" هما اسمان يابانيان مركبان يمثلان شخصية عالمة الآثار ومؤرخة القراصنة ضمن القصة ، التي تحكي مغامرات قراصنة يسعون للعثور على الكنز الأسطوري "ون بيس". وتمتلك روبين قدرة تسمح لها بإخراج أيديها في أي مكان ضمن حدود رؤيتها، مما يجعلها تستخدمها كسلاح. نشأت في جزيرة أوهارا التي دمرتها البحرية خلال نداء الدمار.

صفات شخصية نيكو روبين

هي غامضة وهادئة، كانت تعمل مع منظمة شريرة قبل انضمامها للأبطال، مثقفة وتستخدم عقلها أكثر من قوتها. وتتحكم بقدرات زراعة الأذرع من أي مكان.

ميدوريا لوست

اسم "ميدوريا" له أصل ياباني ويشتق من كلمتين: "ميدوري" التي تعني "الأخضر"، و"يا" التي تعني "الوادي". لذلك، فإن المعنى الحرفي للاسم هو "الوادي الأخضر". والاسم من وحي الطبيعة ويرمز إلى النمو، كما أنه لقب الشخصية الرئيسية في سلسلة الأنمي الشهيرة أكاديمية بطلي الخارق (My Hero Academia). وتتناول أفلام "أكاديمية بطلي" قصصًا منفصلة عن السلسلة الرئيسية، مثل فيلم "أكاديمية بطلي: بطلان" حيث يتعاون أول مايت وإيزوكو مع ابنة عالم قديم في محاولة لإنقاذ جزيرة، وفيلم "أكاديمية بطلي: مهمة أبطال العالم" حيث يُعتقد أن تدمير العالم بالكامل سيحدث بسبب قنبلة يزرعها عدو عالمي. أما الفيلم الأحدث فهو "أكاديمية بطلي: أنت التالي"، حيث يواجه إيزوكو وزملاؤه في الصف الأول شريرًا جديدًا يحاول تقليد بطله المفضل.

صفات شخصية ميدوريا

هي فتاة خطيرة، تمثل الخطيئة من بين الخطايا السبع، لا ترحم خصومها وتحب التعذيب النفسي، وتملك مخالب معدنية حادة وقوة خارقة.

كاغويا أوتسوتسوكي

اسم "كاغويا"، ياباني يطلق على البنات، وله معنى جذري هو "الليل المشع" أو "القمر المتلألئ" ويعود أصله إلى الحكاية اليابانية الكلاسيكية "حكاية قاطع الخيزران" حيث يُعرف بـ "كاغويا هيمي" (الأميرة كاغويا). يُترجم الاسم أيضاً إلى "القمر" أو "الشهر" أو "الأميرة". وقصة الفيلم تدور حول نينجا يسعون لحماية عالمهم من قوى شريرة خارقة.

صفات شخصية كاغويا

تُعتبر جميلة لكنها باردة ومتعجرفة، تسعى للسيطرة على العالم واحتكار الطاقة، تملك قدرات لا تُقهر تقريبًا.