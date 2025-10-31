ما هي العلامات المهمة التي تشير إلى نقص النمو عند مولودك؟

ما المقصود بمصطلح تأخر النمو عند الطفل؟

اعلمي أنه يمكنك أن تطلقي على طفلك مصطلح نقص النمو أو تأخر النمو في حال ظهر لديه تأخر في مراحل النمو التتابعية والطبيعية والتى يجب أن يصل لها الطفل حسب منحنيات النمو المتعارف عليها بين الأطفال، وقد يكون التأخر في النمو في أحد المجالات أو كلها مثل المجالات الحركية أو المهارات اللغوية.

توقعي أن يصنف طفلك متأخراً في النمو في حال لم تكن لديه مهارات حركية دقيقة، مثل مسك الأشياء والتشبث بها، ومن المقلق بالنسبة لك يجب أن يكون في حال ظهور الأعراض المجتمعة التي تكون بحاجة سريعة لاستشارة الطبيب من دون تأخير من أجل البحث عن الأسباب وطرق العلاج.

توقعي أن يكون من أسباب تأخر نمو الطفل تعرضه إلى مشكلات الولادة المبكرة أو المشكلات الوراثية وبعضها ينتقل إليه ليصيب بعض حواسه مثل السمع أو البصر، وقد يكون تأخر النمو بسبب نقص معادن وفيتامينات مهمة في جسمه لم يحصل عليها أو لم تحصل عليها الأم خلال الحمل.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:21 صباحاً - غالباً ما يتجه نمو الطفل منذ الولادة نحو تطور طبيعي بدون مشاكل صحية، رغم أن هناك فروقاً فردية بين الأطفال ويجب على الأم أن تتوقف عن المقارنة بين طفلها وبين الأطفال الآخرين حتى لو كانوا قد ولدوا في نفس اليوم، لأن الاختلافات بين الأطفال تخضع لعدة عوامل وأهمها العوامل الوراثية.على الرغم من الاختلافات بين الأطفال لكن يجب أن تعرف الأم المعدل الطبيعي ومظاهره لنمو الطفل لكي تطمئن على صحة وسلامة طفلها، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال الدكتورة لبنى واصف، حيث أشارت إلى ما هي العلامات المهمة التي تشير إلىحتى عمر السنة وأهم مظاهر نموه الصحي والسليم في الآتي:لاحظي أن طفلك يعتبر متأخراً في النمو في حال بلوغه عمره الشهرين ولم يكن لديه أي استجابة للأصوات العالية، كما أنه لا تظهر لديه ظاهرة التتبع البصري بحيث لا يحرك رأسه ويتابع الأجسام أثناء حركتها، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن يرفع رأسه حين تقلبينه على بطنه وهذه ظاهرة مقلقة قد ترتبط بوجود مشاكل في جهازه العصبي المركزي.توقعي أن يكون طفلك لديه تأخر في النمو في حال لاحظت أنه لا يقوم بمراقبة الأجسام من حوله وهي تتحرك، كما أنه لا يبتسم للآخرين حين يبتسمون في وجهه أو حين يراهم لأول مرة ومن الطبيعي أن يفعل ذلك، بالإضافة أن الطفل المتأخر في النمو في هذا العمر لا يصدر أصواتاً، مثل هديل الحمام ولا يحرك عينيه في جميع الاتجاهات، وربما لا يحرك عيناً واحدة للدلالة على سلامة حواسه وأن لديه تتبعاً بصرياً سليماً، كما أن طفلك في عمر أربعة أشهر وفي حال أنه لا يستطيع تثبيت رأسه فهو تكون لديه مشكلة في النمو وغالباً ما يكون تأخر نموه الحركي مرتبطاً بتطور نمو الدماغ.اعلمي أن طفلك في عمر ستة أشهر سوف يكون لديه تأخر في النمو في حال أنه كان لا يحاول الإمساك بالأشياء مثل الألعاب الطرية التي تكون في متناول يده، كما يجد صعوبه لكي يضعها في فمه بالإضافة إلى أنه لا يظهر أية عاطفة أو انفعال، كما أنه لا يتقلب في عدة اتجاهات مثل أن ينقلب من الخلف إلى الأمام أو من الأمام للخلف مع ملاحظة أن عليك القلق في حال ظهر طفلك في هذا العمر متيبساً جداً وعضلاته مشدودة ورأسه مرتخياً، كما أنه لا يضحك ويصرخ مصدراً أصواتا عشوائية.لاحظي أن طفلك يعتبر متأخراً في النمو في حال لاحظت أنه لا يتحمل وزناً على ساقيه عند قيامك بدعمه، كما أنه لا يستطيع الجلوس بمساعدة أو إسناد بالوسائد وسوف تكتشفين أيضاً أنه لا يثبت رأسه وينحني للأمام حين تحاولين إجلاسه، كما أن هناك أعراضاً ترتبط بتطور نموه اللغوي مثل أنه لا يصدر أصواتاً مثل "ما دا تا" إضافة إلى أنه لا ينظر نحو الجهة التي تشيرين نحوها أو لا يستطيع نقل الألعاب من يد للأخرى ولا يستجيب لاسمه، كما أنه لا يبدو عليه مظاهر الفرح، أي التعرف إلى الأشخاص المألوفين له.لاحظي أن الطفل يعتبر متأخراً في النمو في حال أنه قد أتم عامه الأول ولم يستطع التحول إلى مرحلة الحبو أو الجلوس بمفرده، كما أنه لا يستطيع الوقوف مع الاستناد أو لا تبدو ساقاه قويتين، بالإضافة إلى أنه لا يستخدم إيماءات معينة من تحريك ذراعه أو هز رأسه ولا ينطق كلمة مثل مقدمة الأسماء "ما، دا" ولا يشير نحو أشياء يرغب بها، مثل كوب الماء ويتأخر أيضاً في التسنين فلا تظهر له القواطع العلوية أو السفلية إضافة إلى تطور إدراكي مهم وهو البحث بعينيه عن أشياء يفقدها، فهذه علامة على تأخر النمو يجب أن تقلق الأم في حال غيابها.اعلمي أن الطفل يعتبر متأخراً فى الوصول إلى مرحلة الجلوس إذا ما أتم عمر 10 أشهر ولم يستطع الجلوس بمفرده.اعلمي أن طفلك يعتبر متأخراً في التسنين إذا أتم عمر سنة وشهر ولم تظهر له أي سن علوياً أو سفلياً.لاحظي أن طفلك قد يمر بمرحلة الوقوف بدون أن يحبو وأن مرحلة الحبو غير مهمة في حال استطاع الطفل بعد الجلوس المنفرد أن يستند على الأشياء ويقف بواسطتها واستطاع أن يجلس مستنداً عند عمر تسعة أشهر.توقعي أن يعتبر طفلك متأخراً في الكلام في حال أتم العامين من عمره ولم تصدر منه أي كلمات، مثل الكلمات الأولية العادية والتي تعتبر من أوليات اللغة، وفي حال كان لا يستمع إلى التعليمات التي توجه إليه ولا يفهمها ولا يعبر عن احتياجاته بكلمات متقطعة وإيماءات.