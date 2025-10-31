آمنة وفعالة .. أسرع علاجات لتورم اللثة عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:21 صباحاً - تعد اللثة هي الأنسجة الرخوة في الفم، وقد تتورم أحيانًا في ظل ظروف معينة عند الأطفال، قد يكون سبب تورم اللثة هو التسنين. وفي المقابل، هناك عوامل أخرى قد تُسبب تورم اللثة عند الأطفال، مثل الإصابة أو العدوى فعلى الرغم من أن تورم اللثة بسبب التسنين يعد أمر طبيعي ولا يحتاج إلى علاج خاص، إلا أن بعض التورم قد يكون بسبب الإصابة ببعض المشاكل الطبية قد تتطلب تدخلاً طبياً إضافياً من قبل الطبيب.إليك وفقا لموقع "هيلث لاين" أسباب وأعراض تورم اللثة عند الأطفال وأبرز العلاجات الآمنة والفعالة لتورم اللثة عند الأطفال ومتى يجب استشارة الطبيب

أسباب وأعراض تورم اللثة عند الأطفال

يُصاب الأطفال بخراج الأسنان إذا أهملوا تنظيف أسنانهم-الصورة من موقع AdobeStock

يعد تورم اللثة مشكلة فموية شائعة و تتميز هذه الحالة بنسيج لثوي طري محمرّ، بارز، حساس للتحفيز، مؤلم، ونابض وبشكل عام، هناك عدة أشياء يمكن أن تسبب تورم اللثة عند الأطفال، بما في ذلك:

التسنين عند الأطفال .. يبدأ بظهور الأسنان اللبنية لدى الأطفال من عمر 5 أشهر إلى 3 سنوات، قبل أن تبدأ الأسنان اللبنية بالتساقط واستبدالها بالأسنان الدائمة في عمر 6-7 سنوات تقريبًا. قد تُسبب عملية التسنين تورمًا في اللثة وانزعاجًا في الفم.

التهاب اللثة .. من أعراض التهاب اللثة تورمها ونزيفها بسهولة، وقد يكون ذلك بسبب قلة نظافة الفم والإفراط في تناول الأطعمة الحلوة أو الحمضية و قد يتطور التهاب اللثة غير المعالج إلى التهاب اللثة (التهاب دواعم السن).

خراج الأسنان. تتميز هذه الحالة بظهور كتلة مليئة بالقيح حول السن نتيجة الإصابة بالعدوى البكتيرية وقد يُصاب الأطفال بخراج الأسنان إذا أهملوا تنظيف أسنانهم بالفرشاة وعدم استخدام تقنيات التنظيف الموصى بها.

عادةً ما تبدو اللثة السليمة مشدودة ووردية اللون وفي المقابل، عند تورّمها، قد تبدو اللثة مترهلة أو متضخمة أو حمراء زاهية. وتعد هذه علامة على أن طفلك يحتاج إلى رعاية أسنان فورية.

علاجات آمنة وفعالة لتورم اللثة عند الأطفال

المضمضة بالماء المالح

من فوائد الغرغرة بالماء المالح منع نمو البكتيريا المسببة لتورم اللثة، والحد من نموها. كما أنها تعدفعالة في تخفيف الألم والخفقان الناتجين عنه.

حضري كوبًا من الماء الدافئ، وأضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح واجعلي طفلك يتغرغر بمحلول الماء المالح لبضع ثوانٍ، مع التأكد من وصوله إلى جميع أجزاء فمه ثم يبصقه وتأكدي أيضًا من عدم ابتلاعه للمحلول الملحي. كرري ذلك مرتين يوميًا حتى يخف الألم.

كمادات الثلج

يمكن أن يساعد الإحساس بالبرودة الناتج عن كمادات الثلج على تقليل التورم، بما في ذلك التورم في اللثة. كما يمكن أن يُشعر الطفل كثير التذمر براحة أكبر.

للقيام بذلك، يمكنك استخدم بضعة مكعبات ثلج ووضعها في قطعة قماش نظيفة وضعي كمادات ثلج على المنطقة المتورمة حتى يزول الألم والخفقان. قد يُخدر الإحساس البارد بالثلج الأعصاب ويُبطئ تدفق الدم إلى اللثة المصابة.

تنظيف أسنان الطفل

يعد العلاج التالي لتورم اللثة لدى الأطفال هو الاستمرار في تنظيف الأسنان بالفرشاة والحفاظ على نظافة اللثة مرتين يوميًا. وإذا لزم الأمر، يمكن أيضًا استخدام خيط الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان مرة واحدة يوميًا.

إذا استمر التهاب اللثة، فلا تترددي في اصطحاب طفلك إلى طبيب الأسنان فورًا. عادةً ما يتمكن أطباء الأسنان من علاج التهاب اللثة بإزالة البلاك والجير من حول اللثة.

تناول الكثير من الماء

يمكن أن يكون الماء علاجاً فعالاً لتورم اللثة-الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يكون الماء أيضًا علاجًا طبيعيًا وفعالًا لتورم اللثة لدى الأطفال، إذ يُنظّف الماء الفم من بقايا الطعام ويُحفّز إنتاج اللعاب ولا يُنصح باستخدام غسول الفم للأطفال دون سن السادسة فقد تساعد غسولات الفم المستخدمة لعلاج مشاكل اللثة، مثل بيروكسيد الهيدروجين والكلوروكسيدين، وقد يفاقم تورم اللثة لدى الأطفال الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر حساسية من هذه المواد.

الانتباه إلى اختيار الطعام

عند معاناة طفلك من تورم اللثة، يجب الحرص على تجنب تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر لأنه يُحفز أيضًا نمو البلاك والبكتيريا، مما قد يُفاقم حالة تورم اللثة لدى الأطفال.

بدلاً من ذلك، تأكدي من أن طفلك يحصل على قدر كافٍ من التغذية من خلال تناوله لنظام غذائي متوازن، بما في ذلك الخضراوات والفواكه وتعتبر الأطعمة والمشروبات السكرية سبباً في تكون طبقة البلاك وتحفيز نمو البكتيريا المسببة لأضرار الأسنان، لذا هناك مخاوف من أن تتفاقم حالة اللثة المتورمة لدى الطفل.

تأكدي أيضًا من أن طفلك لا يتناول الوجبات الخفيفة اللزجة والمعرضة لبقع الأسنان، مثل الفشار الحلو أو الحلوى المطاطية.

هل يحتاج الأطفال إلى رؤية طبيب الأسنان؟

على الجانب الآخر تساعد العلاجات الطبيعية السابقة على تُخفيف الألم بشكل عام. فإذا لم يتحسن ألم اللثة المتورمة، بل ازداد سوءًا، فاصطحبي طفلك إلى طبيب الأسنان فورًا فسيقوم طبيب الأسنان بإجراء مقابلة طبية لتحديد حالة طفلك، لذا تأكدي من شرح أكبر قدر ممكن من التفاصيل وإجراء الفحص السريري لتحديد العلاج المناسب حسب المشكلة التي يعاني منها الطفل، مثل حشو الأسنان، أو خلع الأسنان، أو تنظيف الأسنان، أو علاج قناة الجذر فبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء أيضًا وصف أدوية لعلاج ألم الأسنان والمضادات الحيوية إذا كانت الحالة خفيفة ولا تتطلب إجراءات طبية.

فيعد شفاء لثة طفلك المتورمة، من المهم الحفاظ على نظافة فم جيدة. كما يُنصح بإجراء فحوصات دورية لدى طبيب أسنان كل ستة أشهر لضمان صحة فم طفلك وأسنانه.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص