للحفاظ على سلامته.. إليكِ 3 طرق لحمامات الشمس لطفلكِ الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 06:58 صباحاً - يُعدّ تعريض المواليد الجدد لأشعة الشمس الصباحية أمراً ضرورياً، فقد يُقدّم تعرض طفلك لضوء الشمس العديد من الفوائد الصحية، إلا أنه في المقابل يجب التفكير ملياً قبل الخروج وتعريض الأطفال لأشعة الشمس دون القلق بشأن التعرّض لتلوث الهواء أو حدوث أي مخاطر صحية أو في المقابل يمكنكِ القيام بذلك داخل منزلك دون خروج طفلك من البيت، فيُمكنكِ وضعه بالقرب من نافذة زجاجية أو منطقةٍ يُمكن لأشعة الشمس من اختراقها. إليكِ فوائد حمامات الشمس للأطفال الرضع والطريقة الصحيحة لتعريض طفلك لأشعة الشمس.

فوائد حمامات الشمس للأطفال الرضع

يُقدم تعريض المواليد الجدد لأشعة الشمس فوائد صحية مُتعددة، منها:

إنتاج فيتامين د

فيتامين د ضروري لنمو العظام والأسنان-الصورة من موقع Freepik

يُحسّن التعرّض لأشعة الشمس لمدة 15-30 دقيقة صباحاً ثلاث مرات أسبوعياً في إنتاج فيتامين د ويساعد على امتصاص الكالسيوم، وتحفيز إنتاج فيتامين د، وذلك لأن معظم الأطفال يولدون بمستويات منخفضة من فيتامين د.

على الجانب الآخر يحتاج جسم الطفل إلى فيتامين د للمساعدة في امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام وكلاهما يعدان ضروريين لنمو العظام والأسنان ويُعد تعريض طفلكِ لأشعة الشمس الصباحية ضرورياً لزيادة مستويات فيتامين د في جسمه، إلا أنه من المهم أيضاً ملاحظة أنه لا ينبغي تعريض الأطفال دون سن 12 شهراً لأشعة الشمس المباشرة لأن بشرتهم حساسة ومُعرضة للتهيج من الأشعة فوق البنفسجية.

نوم أفضل

يعد تحسين جودة نوم الطفل من أهم فوائد تعريض المواليد الجدد لأشعة الشمس، فالأطفال الذين يتعرضون لأشعة الشمس صباحاً ينامون أسرع وينامون بعمق أكبر ليلاً. ويتأثر ذلك بالإنتاج الأمثل لهرمون الميلاتونين، هو هرمون طبيعي تُنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

الوقاية من داء السكري

تعريض المواليد الجدد لأشعة الشمس يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بداء السكري في مراحل لاحقة من حياتهم. يساعد فيتامين د الذي يتم الحصول عليه أثناء التعرض لأشعة الشمس على التحكم في مستويات الأنسولين في الدم.

مع نمو طفلك، سيدعم النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني صحته ويقيه من الإصابة بداء السكري ومع ذلك، من المهم تذكر وجود طرق آمنة لتعريض طفلك لأشعة الشمس، ويجب اتباعها.

الطريقة الصحيحة لتعريض طفلك لأشعة الشمس

يُفيد تعريض طفلك لأشعة الشمس صحة العظام، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها. إليكِ الطريقة الصحيحة لتعريض طفلك لأشعة الشمس.

تعريض طفلك لأشعة الشمس لفترات قصيرة

يوصى بتعريض طفلك لأشعة الشمس لفترات قصيرة، حوالي 15-20 دقيقة علاوة على ذلك، يُفضل تعريض طفلك لأشعة الشمس قبل الساعة 10 صباحاً وبعد الساعة 4 مساءً.

هذا لأن الأشعة فوق البنفسجية (UVB) تكون منخفضة عادةً خلال هذه الأوقات. على العكس من ذلك، فإن الفترة من العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساءً هي الفترة التي ترتفع فيها مستويات الأشعة فوق البنفسجية (UVB). وإن تعريض طفلك لأشعة الشمس خلال هذه الأوقات قد يُلحق الضرر ببشرته.

لا تخلعي ملابس طفلك

لا يزال بإمكان ضوء الشمس اختراق جسم طفلك-الصورة من موقع AdobeStock

يعتقد البعض أنه من الضروري خلع ملابس طفلك قبل التعرض لأشعة الشمس، لكن هذا ليس ضرورياً.

في الواقع، يوصى بإلباس طفلك ملابس وقبعات وواقي شمس عند تعريضهم لأشعة الشمس المباشرة حتى مع ارتداء الأطفال للملابس، لا يزال بإمكان ضوء الشمس اختراق أجسامهم وتزويدها بفيتامين د، وقد يؤدي خلع ملابس الطفل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى، مثل نزلات البرد وسرطان الجلد.

وفي المقابل، لا يحتاج جميع الأطفال إلى واقي شمسي وخاصة الأطفال دون سن ستة أشهر وهذا لأن بشرة الأطفال لا تزال حساسة، وقد تتهيج بسهولة بسبب واقي الشمس.

لذلك، إذا كنتِ ترغبين في تعريض طفلكِ لأشعة الشمس، فمن الأفضل القيام بذلك قبل الساعة التاسعة صباحاً أو عندما تكون الشمس معتدلة الحرارة.

إذا كان عمر طفلكِ أكثر من ستة أشهر وترغبين في وضع واقي الشمس قبل الخروج، فاختاري واقياً بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 15، وضعيه قبل 15-20 دقيقة من الخروج وهذه إحدى النصائح الأكثر تجاهلاً، ولكنها بالغة الأهمية، لتعريض طفلكِ لأشعة الشمس.

ارتداء النظارات الشمسية

يُنصح بتجنب تعريض طفلكِ لأشعة الشمس المباشرة دون حماية للعينين.

قد تؤثر أشعة الشمس على شبكية عين طفلكِ. لذلك، احرصي على ارتداء نظارات شمسية أو واقٍ للعينين لراحة طفلكِ.

ماذا تفعلين بعد تعريض طفلك لأشعة الشمس؟

بعد حمام الشمس، يمكنكِ تجفيف عرق طفلكِ باستخدام مناديل غير معطرة أو منشفة ناعمة. بعد ذلك، يمكنكِ مساعدة طفلكِ على البقاء رطباً من خلال توفير كمية كافية من السوائل، خاصةً إذا كان طفلكِ قد تعرض لأشعة الشمس في يوم حار.

بالنسبة للأطفال دون سن ستة أشهر، ما عليكِ سوى التأكد من أن كمية حليب الثدي التي يتناولها طفلكِ كافية. في الأيام الأكثر حرارة، يمكنكِ إرضاعه أكثر من المعتاد.

في هذه الأثناء، يمكن للأمهات إعطاء أطفالهن الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر والذين بدأوا بتناول الأطعمة الصلبة الماء باستخدام كوب أو ملعقة للمساعدة في تلبية احتياجاتهم اليومية من السوائل. مع ذلك، يبقى حليب الأم المصدر الرئيسي للسوائل.

إذا استمر جلد طفلك في الظهور باللون الأحمر أو ظهرت عليه علامات غير عادية بعد عدة جلسات حمامات الشمس، فيمكنكِ التوقف عن حمامات الشمس واستشارة طبيب الأطفال.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.