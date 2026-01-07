فليتشر طلب نصيحة فيرغوسون قبل تولي منصب المدرب الموقت لمانشستر يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشف الاسكتلندي دارين فليتشر أنه طلب نصيحة المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغوسون، قبل قبول منصب المدرب الموقت للفريق.

وتولى فليتشر، لاعب الوسط السابق في الفريق الإنكليزي، المهمة بشكل موقت بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم الاثنين.

وأقيل أموريم عقب 14 شهرا مضطربة في قيادة الفريق انتهت بانتقاداته اللاذعة لإدارة النادي في نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ اعتزال الاسكتلندي فيرغوسون بعد قيادته الفريق للفوز بآخر لقب في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عام 2013، يعاني يونايتد من أزمات متتالية.

وإدراكا منه لحجم المشاكل التي يواجهها النادي، تحدث فليتشر إلى مدربه السابق، الذي لا يزال يحضر مباريات يونايتد بانتظام، قبل أن يتولى المهمة موقتا استعدادا لمواجهة بيرنلي الأربعاء في الدوري.

وقال فليتشر للصحافيين الثلاثاء "نعم تحدثت إليه. لا أحب اتخاذ أي قرارات كبيرة من دون استشارة السير أليكس، وهذا ما أفعله منذ كنت في النادي وحتى بعد مغادرتي في كل شيء أقوم به".

وأضاف "علاقتي جيدة جدا مع السير أليكس، وكان على الأرجح أول شخص اتصل بي فعلا، لذلك أردت التحدث إليه أولا والحصول على موافقته، لأكون صريحا معكم. أعتقد أنه يستحق هذا الاحترام".

وتابع "أردت أن أطرح عليه الأمر وأسمع رأيه، وكان داعما لي وأكد ما كنت أقوله دائما: وظيفتك هي أن تقدم الأفضل لمانشستر يونايتد".

وأوضح "عندما تكون موظفا في النادي، فإن مهمتك هي أن تفعل الأفضل لمانشستر يونايتد، ومن الرائع أن يقول ذلك لأنه شيء أحاول أن أعيشه وأؤمن به كل يوم، لذلك كان الأمر مريحا بالنسبة لي".

ولم يتمكن فليتشر من التحدث إلى أموريم منذ أن أصبح سادس مدرب مؤقت ليونايتد منذ اعتزال فيرغوسون.

ويُعد النروجي أولي غونار سولشاير، المدرب السابق ليونايتد، ومايكل كاريك، مدرب ميدلزبره السابق وأحد نجوم أولد ترافورد السابقين، من أبرز المرشحين لتولي المهمة حتى نهاية الموسم بينما يبحث النادي عن خليفة دائم لأموريم.

وكان أموريم غالبا ما يبدو منزعجا من انتقادات لاعبي يونايتد السابقين، لكن فليتشر يرى أن المدربين يجب أن يتقبلوا مثل هذه الملاحظات في "أكبر ناد في العالم".