كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - من الضروري أن تعرف الأم معنى المهارات الاجتماعية عند الأطفال التي تشمل قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره والتواصل مع المحيط، وكذلك إظهار التعاطف مثلاً وردود الفعل المناسبة تجاه المواقف التي تكون أسرع مما نتخيل، كما أنه من الضروري أن تعمل الأم على مساعدة الطفل على تطوير مهاراته الاجتماعية التي تربطه بالبيئة المحيطة التي سوف يعيش معها بقية حياته.

هناك عدة مهارات اجتماعية يمكن أن تبث الطمأنينة في قلب الأم في حال كان الطفل يجيدها ويعبر عنها قبل بلوغه عامه الأول، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ اختصاصية تغذية ونوم الأطفال الدكتورة نورا سالم، حيث أشارت إلى 5 مهارات اجتماعية يجب أن يطورها طفلك في النصف الثاني من عامه الأول، ومنها التبسم للآخرين، والتبسم في المرآة، وغيرهما في الآتي.

1- مهارة الضحك والابتسام والتفاعل مع الآخرين

طفل مبتسم

اعلمي أن طفلك خلال السنة الأولى من الحياة، يبدأ في تطوير أساسيات المهارات الاجتماعية والعاطفية، وتبدأ بالتعلق العاطفي الذي يظهره الطفل بمقدم الرعاية عن طريق الابتسام، وكذلك يظهر لديه التفاعل البصري، والتواصل مع مصدر الأمان في حياته والاطمئنان لوجوده؛ فهو يبدأ في التعبير عن مشاعره مثل إظهار السعادة، والغضب، والحزن والشعور بالإحباط والخذلان بسبب عدم تفاعل أمه مثلاً لانشغالها؛ فيتابع صوت أمه وإخوته ويبتسم لها ولإخوته حين يحفظ ملامحهم.

شجعي طفلك على التواصل معك من خلال الحديث المبكر معه والضحك في وجهه، واستخدام لغة جسد للتعبير عن مشاعرك تجاهه، ويمكنك أن تقرئي له القصص وتبدي التغير في ملامحك حسب أحداث القصة، وتتابعي ردة فعل الطفل، وسوف تتغير ردة الفعل لديه مع اقترابه من عمر السنة.

2- مهارة الاستجابة لكلمة لا

اعلمي أنه من الضروري أن تتأكدي من طفلك بعد شهره السادس قد بدأ يستجيب للأوامر الموجهة له التي يجب أن تكون بلغة جسد حازمة من طرفك، وخصوصاً أول كلمة تعني النفي أو النهي وهي كلمة "لا"؛ لأن استجابة الطفل لكلمة النهي تعني أن لديه تنسيقا تاماً وسليماً ومتصلاً بين عقله واستجابته للمؤثرات التي تُطلق حوله مثل أن يعرف أنه يقوم بسلوك خاطئ وحيث يكثر الأطفال من شد شعر الأم والإخوة فيجب أن تنهاه الأم بشدة عن هذا التصرف.

نوِّعي في التفاعل مع طفلك حين تبدر منه تصرفات مرضية؛ فابتسمي له حين يترك شعرك وحين يتحسس وجهك؛ لأنه من الطبيعي أن يبدأ في إدراك الفرق بني السلوك السلبي والسيئ والمفروض ،وكذلك السلوك الذي يرضي المحيطين به، وخصوصاً الأم لأنه يكون حريصاً على رضاها، وهي عالمه الأول الذي يعيش معه ويدور حوله في عاميه الأول والثاني خصوصاً.

3- مهارة الاستجابة لاسمه

توقعي أن طفلك الرضيع وما بين شهره السادس حتى ثلاثة أرباع سنته الأولى سوف تصبح لديه استجابة لسماع اسمه أكثر وضوحاً ودقة وتحديداً، بمعنى أنك حين تنادينه باسمه سوف يركز النظر إلى وجهك، أو أنه سوف يستدير بكل جسمه نحوك؛ أي أن الطفل في هذه المرحلة لن يلتفت برأسه مثلما كان يفعل إزاء المنبهات الأخرى مثل الأصوات العالية، ما يعني أنه قد بدأ يصل إلى مرحلة أن يدرك أن هذا الاسم الذي سمعه يخصه، وخصوصية الاسم والاستجابة لسماعه تعني أن الطفل سوف يدرك أهمية ومكانة اسم الطفل بالنسبة له، حيث تساعد هذه المهارة الاجتماعية الطفل لاحقاً في تسيير أمور ونواحي حياته وتواصله الجيد مع المجتمع المحيط به.

توقعي أيضاً أن طفلك الرضيع وخلال الربع الأخير من عامه الأول سوف يتعرف إلى اسمه بشكل أكثر تفاعلاً، وسوف يستجيب لاسمه بمجرد سماعه في كل الأوقات ما لم تكن لديه مشاكل صحية أو خلقية في السمع مثلاً؛ فسوف تلاحظين أن طفلك ينتبه ويترك ما يفعله حتى لو كان يرضع حين يسمع اسمه لأنه يعرف أن سماع اسمه يعني أن هناك ما يخصه، فهو سوف ينتبه وسوف تلاحظين أنه ينصت أيضاً لأنه يريد أن يتأكد إذا كان الآخرون من حوله راضين أو منزعجين من طريقة وأسلوب نطق اسمه بالتأكيد.

4- مهارة التعرف إلى نفسه والضحك أمام المرآة

طفلة تنظر في المرآة



اعلمي أنه من علامات تطور النمو الصحي السليم من الناحية الاجتماعية لطفلك في النصف الثاني من عامه الأول أن يتعرف إلى نفسه في المرآة، وأن يبتسم حين يرى وجهه، ولذلك فمن الضروري أن تهتمي بوقوفك مع الطفل الرضيع أمام مرآة آمنة في الشهر السادس من عمره، ويجب ألا تقل مدة وجوده أمام المرآة عن نصف ساعة يومياً، والمقصود بالمرآة الآمنة أن يكون الرضيع بعيداً لمسافة مناسبة عنها؛ لكي لا يتسبب في الأذى لنفسه.

لاحظي أن نظر الطفل إلى وجهه في المرآة يساعده على رؤية ملامح وجهه والتعرف إليها، وتتطور لديه مهارة تعزيز الوعي الذاتي بنفسه، وبالتالي فالطفل سوف يكتشف نفسه لأول مرة؛ لأنه كان يرى نفسه وملامحه من خلال عيني الأم، وهذا يُعد تطوراً جديداً ومهماً سوف يحققه الطفل من خلال المرآة، إضافة لقدرته على الحفاظ على التواصل البصري مع الآخرين لفترة طويلة.

5- مهارة التعرف إلى الأشياء عن بعد

طفل متفاعل



اعلمي أن من المهارات الاجتماعية التي تدل على نمو اجتماعي صحي ومتوازن لدى رضيعك وتظهر لديه بعد النصف الأول من عامه الأول هي مهارة الإشارة بيده نحو الأشياء والأشكال التي اعتاد أن يراها، ويعني ذلك أنه قد أصبح لديه القدرة في التعرف إليها مثل أن يمد يده حين يرى الماء، أو قد يبكي في حال تجاهل الأم لطلبه، ولكن بكاء الطفل في هذه الحالة يعني أنه يعرف ما يريد وأن طلب الماء مثلاً من ضمن احتياجاته اليومية.

قومي بمساعدة طفلك على التعرف إلى الأشياء ولمسها عن طريق نثر الألعاب الصغيرة على مسافات قريبة منه، وكذلك أن تكون الأدوات الخاصة بنظافته وطعامه قريبة منه أيضاً لأنه أصبح يتعرف إليها.

قد يهمك أيضاً: أهم المهارات التي يجب تطويرها عند الأطفال في السنة الأولى