انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني: إيران لا تتجرأ على قصف إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كريم في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "المبررات الإيرانية لقصف أربيل ضعيفة"، مؤكدا ان "إيران لا تتجرأ على قصف إسرائيل".

وبين ان "القوات الامريكية ارادت نصب قوة دفاع جوي ولكن لم يتم نصبها بسبب رفض بعض الأطراف المحلية والإقليمية".



واوضح كريم: "الصواريخ الإيرانية استهدفت المدنيين والأطفال والمزارع"، مضيفا ان "إيران تعتبر إقليم كردستان هدفا سهلا"، مشدد على ان "إيران لا تمتلك دليلا على وجود إسرائيليين في أربيل".

ولفت الى ان "أربيل لا تميز بين قصف وآخر"، مبينا ان "إيران تمرر رسائل إقليمية عبر قصفها لأربيل".

وختم كريم: "المعارضة الإيرانية التزمت بالاتفاق الأخير"، مؤكدا ان "حزب العمال موجود في كردستان رغما عنا".