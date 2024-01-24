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انت الان تتابع خبر بالصور.. الجماهير العراقية تحتفل بتأهل أسود الرافدين الى دور الـ16 بكأس آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479843-638417029625253342.jpeg
2024-01-24 | 15:16
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وثقت عدسة الخليج 365، اليوم الأربعاء، احتفالات الجماهير العراقية بفوز المنتخب الوطني على فيتنام وتأهله الى دور الـ16 من كأس آسيا 2023.
البصرة:
صلاح الدين:
بغداد:
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد