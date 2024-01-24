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بالصور.. الجماهير العراقية تحتفل بتأهل أسود الرافدين الى دور الـ16 بكأس آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479843-638417029625253342.jpeg

2024-01-24 | 15:16

بالصور.. الجماهير العراقية تحتفل بتأهل أسود الرافدين الى دور الـ16 بكأس آسيا

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1,836 مشاهدة

وثقت عدسة الخليج 365، اليوم الأربعاء، احتفالات الجماهير العراقية بفوز المنتخب الوطني على فيتنام وتأهله الى دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

البصرة:

 

صلاح الدين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بغداد:
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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