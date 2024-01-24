بالصور.. الجماهير العراقية تحتفل بتأهل أسود الرافدين الى دور الـ16 بكأس آسيا

وثقت عدسة الخليج 365، اليوم الأربعاء، احتفالات الجماهير العراقية بفوز المنتخب الوطني على فيتنام وتأهله الى دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

البصرة: صلاح الدين: بغداد: