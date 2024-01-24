بعد تجاوز فيتنام.. اسود الرافدين يُحققون أرقاماً "تاريخية" بكأس آسيا

فيما حقق ابطال اسود الرافدين أرقام تأريخية تسجل لأول مرة، حيث استطاع العراق تحقيق أول ثلاث انتصارات مُتتالية في بطولة رسميّة ونيل العلامة الكاملة 9 نقاط لأول مرة بالتاريخ.

وحقق العراق خامس فوز من 6 مباريات على التوالي في مجموعات كأس آسيا، وتعد هذه السلسة هي الأطول من دون هزيمة بمبارياته الرسميّة، حيث تجنب منتخبنا الخسارة في آخر 6 مباريات بدور المجموعات.



ويعد المُهاجم "أيمن حسين" أول لاعب عراقي يُسجل في الجولات الثلاثة توالياً، وأيضا اول لاعب يُسجل ثنائيتين بمباراتين توالياً بكأس آسيا.