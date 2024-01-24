انت الان تتابع خبر بيوم القضاء العراقي.. النزاهة النيابية تؤكد اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجنة ورد لـ الخليج 365، انه "زار النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة النيابية يرافقه اعضاء اللجنة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى لتقديم التهاني بمناسبة يوم القضاء العراقي".واكد رئيس لجنة النزاهة خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس القضاء الاعلى، بحسب البيان،على ان "تقديم التهنئة في بيوم القضاء العراقي يعد تقديرا وتثمينا للجهود المبذولة من قبل المنظومة القضائية بصورة كاملة والتي تعمل بكل حرفية ومهنية وخبرة لتحقيق العدالة مستمدين ذلك من تاريخ العراق التليد"، مشيرا الى "اهمية توثيق التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية لما لها من آثار ايجابية على تطبيق القانون وإنفاذ العدالة حيثما يقتضي الأمر".

واوضح الجنابي ان "لجنة النزاهة النيابية حريصة كل الحرص على ديمومة التواصل مع السلطة القضائية لمتابعة الملفات المهمة التي تتعلق بمكافحة الفساد، مشيدا بعمل مجلس القضاء الاعلى ودوره في المحافظة على قيم العدالة والحياد التي تمثل اهم معايير استقلال القضاء كونه أحد اهم اركان العملية الديمقراطية في العراق".

وبين الجنابي، وفق البيان، "أهمية مواصلة إستراتيجية عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الجديد في محاربة الفساد وملاحقة المتورطين بهدر المال العام".

من جهته ثمن فائق زيدان "زيارة رئيس واعضاء لجنة النزاهة الى مجلس القضاء الاعلى وما قدموه من مواقف داعمة لعمل القضاء معبرا عن حرص المجلس على تعزيز التعاون مع لجنة النزاهة ومجلس النواب عموما في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد بصورة عامة".