انت الان تتابع خبر ينشط بأوروبا ودفاع العراق بمهمة صعبة.. من هو "موسى التعمري" نجم منتخب الأردن؟ والان مع التفاصيل

وأنهى المنتخب الأردني مرحلة المجموعات محتلاً المركز الثالث في مجموعته خلف البحرين وكوريا الجنوبية، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، وسيواجه في دور الـ16 منتخب العراق.

وسجل التعمري هدفين في الجولة الأولى أمام ماليزيا (4-0)، ثم ساهم في التعادل الثمين 2-2 في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية، علماً أن منتخب النشامى خسر في المباراة الثالثة أمام البحرين 0-1.

ولا يُعد تألق التعمري في كأس آسيا 2013 مستغرباً، بل كان من أبرز النجوم الذين توقع كثيرون تألقهم قبل البطولة، بالنظر إلى المستويات المميزة التي قدمها في السنوات الأخيرة، خصوصاً في مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية.

والتعمري يعتبر أول لاعب أردني يسجل في الدوري الفرنسي، وذلك بقميص فريقه مونبلييه الذي يقضي معه موسمه الأول، حيث أحرز 103 لاعبين من جنسيات مختلفة هدفاً واحداً على الأقل في "الليغ ون" منذ موسم 1947-1948.

يُذكر أن التعمري كان قد انضم إلى مونبلييه يوم 11 مايو/أيار 2023، قادماً من لوفين البلجيكي، ويرتبط بعقد مع الفريق الفرنسي حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2026.

مسيرة موسى التعمري

وبدأ موسى التعمري مسيرته الكروية بفريق شباب الأردن، حيث تم تصعيده لفريق الكبار عام 2016، ثم انتقل مُعاراً إلى الجزيرة وتُوج معه بلقب كأس الأردن، ليعود بعدها لفريقه الأم ومنه إلى أبويل نيقوسيا القبرصي في عام 2018، ليصبح أول محترف أردني في أوروبا.

وبعد موسمين مع أبويل نيقوسيا قرر التعمري خوض تجربة احترافية جديدة، ووقّع عقد انضمامه إلى فريق أود هيفرلي لوفن البلجيكي الذي دافع عن ألوانه ثلاثة مواسم قبل الانضمام إلى مونبلييه.

من هو موسى التعمري نجم منتخب الأردن؟

وُلد موسى التعمري يوم 10 يونيو/حزيران 1997، وبدأ مسيرته الكروية بفريق شباب الأردن، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2016.

وبعد عام واحد فقط انتقل موسى التعمري على سبيل الإعارة، إلى فريق الجزيرة، وتُوج معه بلقب كأس الأردن، عاد بعدها إلى شباب الأردن ومنه إلى فريق أبويل نيقوسيا القبرصي في عام 2018، ليصبح أول محترف أردني في أوروبا.

وخلال وجوده مع أبويل، حقق التعمري إنجازاً شخصياً رائعاً، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي لموسم 2018-2019، حسب تصويت الجماهير، كما اختير ضمن تشكيلة الفريق المثالي لذلك الموسم، وفق آراء الخبراء.