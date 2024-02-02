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في نشرة السومرية.. مجالس المحافظات والهجمات الامريكية والمشاريع المتلكئة

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بغداد - ياسين صفوان - المسلماوي يكشف عن اتفاق للاطار بشأن مجالس المحافظات.. ويدعو لموقف حكومي تجاه الهجمات الاميركية.

برلمانيون ينتقدون تلكؤ المشاريع في الديوانية.. ويصفون الشركات المنفذة بالفاشلة.

انطلاق الخطة الامنية الخاصة بذكرى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام.. وحرص امني على انسيابية حركة السير.


ترجيحات بانطلاق الهجمات الامريكية في الشرق الاوسط خلال ساعات.. وفصيل مسلح يهدد: اي استهداف سيواجه برد يناسبه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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