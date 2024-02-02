انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. مجالس المحافظات والهجمات الامريكية والمشاريع المتلكئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المسلماوي يكشف عن اتفاق للاطار بشأن مجالس المحافظات.. ويدعو لموقف حكومي تجاه الهجمات الاميركية.
انطلاق الخطة الامنية الخاصة بذكرى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام.. وحرص امني على انسيابية حركة السير.
ترجيحات بانطلاق الهجمات الامريكية في الشرق الاوسط خلال ساعات.. وفصيل مسلح يهدد: اي استهداف سيواجه برد يناسبه.
برلمانيون ينتقدون تلكؤ المشاريع في الديوانية.. ويصفون الشركات المنفذة بالفاشلة.
انطلاق الخطة الامنية الخاصة بذكرى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام.. وحرص امني على انسيابية حركة السير.
ترجيحات بانطلاق الهجمات الامريكية في الشرق الاوسط خلال ساعات.. وفصيل مسلح يهدد: اي استهداف سيواجه برد يناسبه.
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