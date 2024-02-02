انت الان تتابع خبر بانتظار رد واشنطن.. تعزيز الدفاعات الامريكية حول "البرج 22" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن "رد عسكري أميركي وشيك"، تعهدت بعض الفصائل المسلحة بمواصلة مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط".

بالتزامن مع ذلك، تقول الصحيفة الأميركية، إن "الولايات المتحدة عززت الدفاعات حول "البرج 22"، الذي يضم نحو 350 جنديا أميركيا ويقع بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الأردن وسوريا. وتقع الحدود العراقية على بعد 6 أميال (10 كيلومترات) فقط".



والبرج 22 هو الموقع العسكري الذي شهد مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات.

ولم تعرف المصالح الأميركية في المنطقة السكينة منذ 7 تشرين الاول، فالهجمات لم تتوقف للجماعات المسلحة، حيث استهدفت مناطق انتشار القوات الأميركية وقواعدها في سوريا والعراق والبحر الأحمر.

