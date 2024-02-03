انت الان تتابع خبر أول تعليق حكومي على الضربات الأمريكية للمناطق الحدودية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".



وأضاف، ان "هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية ، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

