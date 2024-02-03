انت الان تتابع خبر 8 عروض رسمية على طاولة أيمن حسين.. كم تبلغ قيمته السوقية بعد بطولة آسيا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتصدر أيمن حسين هداف كأس آسيا حتى الآن، صدارة الهدافين في البطولة الآسيوية برصيد 6 أهداف، سجّلها في مرمى إندونيسيا واليابان وفيتنام والأردن، وذلك رغم مغادرته مع منتخب بلاده المنافسة عقب الخسارة أمام "النشامى" بنتيجة (2-3) في دور الـ16.وهداف كأس آسيا ومهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين استحوذ على اهتمام عدد من الأندية الآسيوية والأفريقية بعد تألقه اللافت في بطولة كأس آسيا وتسجيله 6 أهداف في أربع مباريات، إذ أحيا اللاعب حظوظه بالاحتراف مجددًا بعد عودته إلى صفوف القوة الجوية قبل انطلاق منافسات دوري نجوم العراق هذا الموسم، بحسب winwin.

ومن خلال وسطاء، هداف كأس آسيا تلقّى عروضًا من أندية قطرية وسعودية وإيرانية وإماراتية ومن تركيا وكوريا الجنوبية ومصر، لكنه لم يتخذ قراراه النهائي لغاية اللحظة وسيترك الأمر للأيام المقبلة كونه يمتلك الوقت الكافي لتقرير مستقبله، خاصةً أنه لن يتمكن من تمثيل أي فريق جديد في الموسم الحالي.

كما ان قوانين الاتحاد الدولي تمنع اللاعب من تمثيل فريق جديد في الموسم الحالي، كونه مثّل فريقين وهما الرجاء الرياضي والقوة الجوية، بالتالي لن يتمكن من تمثيل فريق ثالث حسب قوانين فيفا، وفقا winwin.

وأيمن حسين يريد أن ينهي موسمه في ثوب الهداف لدوري نجوم العراق وأيضًا يريد أن يكون بطلاً للمسابقة في نهاية الموسم، كما يفكّر أيضًا بمواصلة تألقه مع أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية المزدوجة، إذ يعلم اللاعب بأن الأندية المهتمة بخدماته ستراقبه وكذلك سيكون مستواه هو العامل الحاسم لقيمته السوقية، وقد يختار وجهته المقبلة خلال الأيام القادمة تمهيدًا للانتقال إلى فريقه الجديد في الانتقالات الصيفية الخاصة بالموسم القادم.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب أيمن حسين 450 ألف يورو، إذ ينتهي عقده مع القوة الجوية في صيف 2025 وهو يبلغ من العمر حاليًا 27 عامًا.

وخاض هداف كأس آسيا الحالية حتى الآن 71 مباراة دولية مع المنتخب العراقي، سجّل خلالها 22 هدفًا، كما مثّل المنتخب الأولمبي العراقي في 14 مباراة سجّل خلالها 11 هدفًا، فيما مثّل منتخب شباب العراق في 3 مباريات وقّع خلالها هدفًا واحدًا.

