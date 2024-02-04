انت الان تتابع خبر البيت الأبيض: هناك المزيد والاهداف المقصوفة كانت "عسكرية ومشروعة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سوليفان إن "الأهداف المقصوفة كانت "عسكرية ومشروعة".

وأكد سوليفان أن "الرد الأميركي ليس حملة عسكرية مفتوحة"، مضيفا "إذا رأينا تهديدات وهجمات، فسنرد عليها".

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن إيران غيرت سياستها بشأن الفصائل المسلحة".



ونفذت الولايات المتحدة يوم الجمعة الموجة الأولى من الضربات في العراق وسوريا لأكثر من 85 موقعا، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 شخصا.

وتسببت الهجمات الأميركية في سوريا وحدها بمقتل 18 على الأقل وتدمير ما لا يقل عن 26 موقعا في دير الزور بشرق البلاد، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزيد الضربات الأميركية من حدة التوتر في وقت تشن فيه فصائل مسلحة بالعراق وسوريا وجماعة الحوثي في اليمن، هجمات على قواعد أميركية في المنطقة.

وتقول هذه الجماعات إن "هجماتها تأتي ردا على دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أودت بحياة ما يزيد على 27 ألف فلسطيني وشردت كل سكان القطاع تقريبا وتسببت في ظروف إنسانية مروعة منذ اندلاعها في السابع من تشرين الاول الماضي".

