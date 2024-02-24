انت الان تتابع خبر نائب يكشف تفاصيل عمل لجنة "الحفاظ على أملاك الدولة" البرلمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حديث لـ"الخليج 365"، إن "الهدف الأساسي من تشكيل لجنة متابعة أملاك الدولة هي الحفاظ على الأملاك العقارية الحكومية تحديدا"، مبينا ان "عمل اللجنة سيتحقق من أمرين، الأول هو مدى قانونية إشغالها من جهات قد تكون خاصة وقد تكون عامة، أما الأمر الثاني هو مدى الجدوى الاقتصادية من عملية اشغالها، وهل هناك غبن في المقابل المادي لعملية اشغالها؟".



وأضاف المالكي، أن "عمل اللجنة سيكون خطيرا باعتباره قد يكون مواجهة مباشرة مع جهات تستحوذ بغير وجه حق على أملاك وعقارات الدولة، ولذا سنتعامل مع هذه الملفات كأسرار ومن ثم نقدم تقاريرنا الى رئاسة البرلمان بعد الانتهاء من التحقيقات"، لافتا الى ان "السبب الرئيسي من تشكيل هذه اللجنة هو الحفاظ على المال العام".